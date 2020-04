Wprowadzili prohibicję. Mają zamieszki i mafię

Prohibicja nie jest metodą, ale nawet Amerykanie musieli przekonać się o tym na własnej skórze. Republika Południowej Afryki zakazała 27 marca sprzedaży alkoholu podczas kwarantanny swoich obywateli.

Od tej pory dochodzi do napadów na sklepy z alkoholem, serii włamań i kradzieży, a nawet zatrzymań policjantów, którzy już dali się skorumpować i włączyli się w nielegalny obrót alkoholem. Dwaj z nich np. eskortowali nielegalny transport.

Tylko w niedzielę 12 kwietnia, aresztowano czterech wysokich funkcjonariuszy policji za udział w sieci nielegalnego handlu alkoholem. Zapewne wkrótce rozkwitną bimbrownie i tylko czekać, aż ujawni się tubylczy Al-Capone.

Południowoafrykańskie władze zakazują jednak dalej sprzedaży alkoholu, obawiając się, że podważy to zalecenia dotyczące zachowania „dystansu społecznego”, a przede wszystkim spowoduje wzrost przemocy domowej. Zapewne pijak na głodzie żonę uszanuje bardziej… Alkoholizm jest tymczasem trzecią najczęstszą przyczyną śmierci w tym kraju.

Tymczasem w RPA obserwuje się rosnący czarny rynek handlu alkoholem. Desperaci zaś atakują sklepy. 16 ataków na sklepy monopolowe odnotowano tylko w prowincji Cape. MSW urządziło nawet spotkanie z dystrybutorami alkoholu.

Ciekawe, że oprócz sklepów najczęstszymi obiektami napadów w tym kraju są szkoły. Blisko 200 szkół w Południowej Afryce zostało okradzionych, podpalonych i zdewastowanych. Kradziono wyposażenie, komputery, a nawet krzesła. Minister edukacji Angie Motshekga mówiła, że jest dewastacjami placówek szkolnych „przerażona”.

Don't be "horrified". Do something.

We all know it's hard to put the genie of lawlessness back in its bottle when you've encouraged it to come out since way back when, but give it a try at least. @UScopus#AngieMotshekga @white_proudly @trixasis2 https://t.co/uBQQsRmovx

— @jillianalcott (@jillianalcott) April 14, 2020