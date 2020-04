Policjanci z Głogowa na Dolnym Śląsku zatrzymali mężczyznę, który złamał kwarantannę. Co więcej, podczas domowej awantury 66-latek ugodził swojego syna nożem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Głogowscy policjanci dostali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań. Podczas kłótni 66-latek miał zranić syna nożem i zbiec z miejsca zdarzenia. Mężczyzna złamał więc zasady kwarantanny, którą był objęty.

Funkcjonariusze jednak szybko odnaleźli sprawcę. Po badaniu alkomatem okazało się, że 66-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas awantury sięgnął po nóż kuchenny, którym ugodził syna.

Cała rodzina przebywała w kwarantannie. Początkowo mężczyzna został więc przewieziony do specjalnie przygotowanego izolatorium we Wrocławiu. Później jednak sąd postanowił tymczasowo umieścić sprawcę w areszcie. 66-latek spędzi tam najbliższe 3 miesiące.

Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 66-latkowi grozi za to kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Co więcej, z powodu złamania kwarantanny, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie wpłynie wniosek o nałożenie na mężczyznę kary pieniężnej.

Źródło: Policja/wp.pl