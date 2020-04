8 lat więzienia za krytykę LGBT. Szokujący projekt trafi pod głosowanie na Ukrainie

Ukraińscy duchowni i konserwatywne media alarmują, że Rada Najwyższa Ukrainy może przegłosować ustawę zakazującą krytykę LGBT. Za krytykę gejów będzie można trafić nawet na 8 lat do więzienia.

Rada Najwyższa Ukrainy zajmie się projektem „Ustawy 3316”. Zakłada ona zmiany w Kodeksie Karnym.

Chodzi o wprowadzenie odpowiedzialności karnej za „nietolerancję, za publiczne oznaki krytyki genderowej tożsamości innego człowieka, za publiczne nawoływanie do poniżenia cudzej godności z powodu orientacji seksualnej lub genderowej tożsamości”.

To już drugie podejście do wprowadzenia na Ukrainie cenzury ideologii LGBT. W 2019 roku upadła w głosowaniu „Ustawa 0931”, która miała całkowicie zakazać krytyki środowisk LGBT.

Wówczas jednak doszło do protestów i demonstracji w Kijowie. Teraz, w związku z epidemią koronawirusa i obostrzeniom, takie demonstracje nie mogą się odbywać.

„Ustawa 3316” została napisana przez parlamentarzystkę Olhę Wasylewską-Smahliuk. To polityczka prezydenckiej partii Sługa Narodu.

Partia prezydencka ma większość w parlamencie, dlatego istnieje szansa na przegłosowania projektu ustawy. Jeśli tak się stanie to Ukraińców czekają gigantyczne kary.

Za „nietolerancję” czeka ich kara od 3400 hrywien (ok. 520 złotych). To wartość średniej miesięcznej płacy na Ukrainie.

Natomiast pracowników administracji państwowej za krytykę LGBT czekać ma grzywna do 17 tys. hrywien lub od 2 do 5 lat więzienia. Z kolei odpowiedzialność związków wyznaniowych za organizowanie publicznych akcji protestacyjnych przeciwko LGBT to od 5 do 8 lat więzienia.

