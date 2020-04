Bohaterowie naszych czasów. Ksiądz i siostry zakonne ruszyli na pomoc znajdującemu się w kryzysie DPS-owi [FOTO]

Reklama / Advertisement

W Domu Pomocy Społecznej w Bochni brakowało pracowników do opieki nad chorymi. Na pomoc ruszyły siostry dominikanki oraz ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki. Duchowny przyjechał z odległego o 100 kilometrów Mielca.

Sytuacja w bocheńskim DPS-ie w pewnym momencie była tak krytyczna, że ponad setką pensjonariuszy opiekowało się zaledwie dwóch wycieńczonych pracowników.

Brakowało kadry opiekuńczej, gdyż u 16 pracowników wykryto koronawirusa. Covid-19 stwierdzono także u 26 podopiecznych. Mowa o oddziale dla niepełnosprawnych umysłowo.

Na pomoc ruszył Kościół Katolicki

Kryzys w ośrodku pomagają opanować siostry dominikanki oraz ks. Dydo-Rożniecki. Do opieki zgłosiło się także dwóch ratowników medycznych i trzy osoby ze Zintegrowanej Służby Ratowniczej. Zespół łącznie liczy teraz 12 osób i pracuje na trzy zmiany.

– Impulsem było dostrzeżenie naglącej potrzeby. Nad ranem w Wielką Sobotę zobaczyłem na którymś z portali internetowych udostępniony przez kilka osób artykuł, że są potrzebni ludzie do pomocy w DPS- ie, gdzie jest bardzo trudna sytuacja. Pomyślałem, że powinienem pomóc. Byłem wtedy w domu rodzinnym w Mielcu. Powiedziałem, że rozważam dołączenie do pomagających w Bochni sióstr i że czekam na rozmowę z biskupem Andrzejem Jeżem, który pobłogosławił to dzieło. Przyjechałem. I tak zaczęła się ta Boża przygoda, którą przeżywam we wspólnocie z siostrami dominikankami i naszymi mieszkańcami – mówi w rozmowie z portalem niedziela.pl ks. Dydo-Rożniecki.

– Generalnie robimy wszystko. Od pielęgnacji, przemywania, zmiany pampersów, przez rozwożenie jedzenia, dbanie o to, aby wszystko było w porządku. Wykonujemy zadania, prace wynikające z opieki nad pacjentami w ramach zmiany. To jest ciągła obecność i pielęgnacja podopiecznych. Istnieje też możliwość spowiedzi, jeśli któryś z mieszkańców wyrazi taką potrzebę – relacjonuje wprost z DPS-u duchowny.

Zdjęcie roku! Ks. Piotr Dydo – Rożniecki, co pracuje z nami w DPS Bochnia. pic.twitter.com/TwadHkZ3Tw — Siostra Tadeusza OP (@STadeusza) April 15, 2020

Zadzwonił ksiądz z Bochni (w ważnej sprawie, jakby co). Dzielny. I wszystkie siostry dzielne. Wzruszyłam sie jak…

Pomódlcie się za nich…#koronowiruswon #miłosierdzie pic.twitter.com/1HVMePcrFw — Agata Puścikowska (@APuscikowska) April 13, 2020