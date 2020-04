Koronawirus. Kolejny polski szpital wstrzymuje przyjmowanie pacjentów

Reklama / Advertisement

Dyrekcja szpitala powiatowego w Końskich zdecydowała o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów na oddział chirurgii. U jednej z pracujących tam pielęgniarek potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Badania wykonano po tym, gdy do szpitala w Końskich trafiła pacjentka ze szpitala jednoimiennego w Starachowicach, gdzie przeszła poważny zabieg chirurgiczny.

„Pacjentka trafiła do szpitala w Końskich na początku kwietnia, miała mieć wykonywany poważny zabieg chirurgiczny. W trakcie badań okazało się jednak, że ma ona objawy zapalenia płuc. Z zespołem do spraw zakażeń doszliśmy do wniosku, że pacjentka powinna zostać operowana w jednoimiennym szpitalu w Starachowicach. Po dwóch dniach od operacji wróciła do naszej placówki. Pierwotnie badania dały wynik ujemny i brak zakażenia koronawirusem. Jednak kolejne testy na obecność Covid-19, dały wynik wątpliwy” – powiedział w czwartek PAP Wojciech Przybylski, dyrektor szpitala powiatowego w Końskich.

Dodał, że z tego powodu badania wykonano także u 18 pracowników szpitala, mogących mieć styczność z pacjentką. „U dwóch lekarzy wynik także jest wątpliwy i będzie powtarzany, a u jednej pielęgniarki, która opiekowała się tą pacjentką wynik jest dodatni. Z tego powodu zawiesiliśmy działalność oddziału” – dodał.

Na oddziale chirurgii nadal przebywa około 20 pacjentów. Opiekę zapewniają im pielęgniarki i lekarz, u których badania na obecność koronawirusa dały wynik ujemny. „Nie są źródłem zakażenia i po każdej zmianie będą od nich wykonywane badania w kierunku Covid-19. Oprócz personelu próbki zostały pobrane od pacjentów, którzy przebywają siódmą dobę w szpitalu” – powiedział Przybylski.

Dyrektor zaznaczył, że pacjenci wymagający pilnych zabiegów chirurgicznych są przyjmowani na oddział urologiczny. Kolejne wyniki badań personelu i pacjentów mają być znane w piątek.

Tymczasem w czwartek działalność wznowił oddział chirurgii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

