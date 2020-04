Nielegalny alkohol zarekwirowany przez kapitana państwo jednak się nadaje. Posłuży do dezynfekcji

Reklama / Advertisement

Blisko 100 litrów alkoholu, który został przechwycony przez policję i prokuraturę w trakcie jednego ze śledztw, zostało przekazanych Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzych. Alkohol pochodzący z nielegalnego źródła posłuży teraz do dezynfekcji.

93-procentowy alkohol etylowy został przejęty w trakcie jednego ze śledztw prowadzonych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

„Sprawa dotyczyła zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi kradzieżą luksusowych pojazdów i ich legalizacją” – poinformował w czwartek PAP Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Ratajczyk dodał, że prokurator nadzorujący to śledztwo wydał postanowienie o przekazaniu przejętego alkoholu do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. „Płyn posłuży od dezynfekcji; trafił do ratowników medycznych, gdzie pomoże w codziennej walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa” – dodał policjant.