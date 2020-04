PiS luzuje obostrzenia. Od 20 kwietnia lasy otwarte, większe limity w kościołach [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o sukcesywnym luzowaniu obostrzeń. Zmiany będą jednak niewielkie i bardzo rozłożone w czasie.

– Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń. Po pierwsze – otwarcie lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. To dla zwiększenia komfortu zdrowia psychicznego ludzi – poinformował Mateusz Morawiecki.

W ramach pierwszego etapu luzowania obostrzeń Polacy będą mogli wchodzić do lasów i parków. Ponadto w miejscach kultu religijnego pojawią się nowe limity. Nowe limity dla np. kościołów to 1 osoba na 1 mkw. powierzchni.

Nowe limity otrzymały też sklepy. W tych o powierzchni do 100 mkw. limit wynosi 4 osoby na stanowisko kasowe.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia❗️

✅ wstęp do lasów, parków jest dozwolony,

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawiurs:

🗓️ Od 20 kwietnia ❗️

Na pytanie, do kiedy będzie obowiązywać nakaz noszenia maseczek minister zdrowia odparł: do kiedy będzie szczepionka.

Źródło: KPRM