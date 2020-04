Zwolenniczki zabijania nienarodzonych dzieci nie potrafią się zabezpieczać. Nawet przed koronawirusem. Rzeczniczka Biedronia daje zły przykład [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Kandydat Lewicy na prezydenta, Robert Biedroń, zwołał konferencję pt. „koniec piekła kobiet”. Aby nie podnosić sobie ciśnienia najlepiej wcale nie włączać dźwięku. Na początku można się jednak nieźle ubawić. Rzeczniczka Biedronia pokazuje bowiem niechcący jak n i e korzystać z rękawiczek i maseczki.

Zaczyna się konferencja Roberta Biedronia – polityka który niedawno ‚solidaryzował się’ z osobami z zespołem Downa. Obecne na konferencji panie będą tłumaczyć dlaczego powinno się zezwalać na zabijanie takich osób przed narodzinami. Jeśli przekazują to w taki sam sposób w jaki zabezpieczają się przed zakażeniem to raczej nikogo do swoich racji nie przekonają.

Na samym początku konferencji widzimy bowiem rzeczniczkę Roberta Biedronia. Pani wdziała rękawice ochronne i specjalną maseczkę. No, i co z tego? Skoro i tak już w pierwszych sekundach nagrania widzimy jak grzebie sobie palcami przy oczach i poprawia dłońmi w rękawiczkach maseczkę. Złośliwcy patrząc na takie „zabezpieczanie się” mogliby znaleźć odpowiedź na to dlaczego na lewicy tak mocno pompują temat niechcianych ciąż…