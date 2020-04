Dzisiaj padnie rekord wykrytych zakażeń? Aktualny bilans koronawirusa w Polsce

Reklama / Advertisement

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek rano aktualne dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Potwierdzono aż 296 nowych zakażeń, cztery kolejne osoby zmarły.

W piątek rano resort zdrowia na swoim twitterowym koncie podał aktualne dane o stanie epidemii koronawirusa w Polsce. Pojawiło się 296 nowych przypadków. Dotychczasowy dobowy rekord wykrytych zakażeń to 475 przypadków z 5 kwietnia. Dzisiaj MZ poda jeszcze jeden raport około godz. 17.00.

Najwięcej dotyczy województwa śląskiego (133), dalej woj.: dolnośląskiego (43), wielkopolskiego (37), kujawsko-pomorskiego (20), małopolskiego (10), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubelskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (5), zachodnipomorskiego (5), podkarpackiego (5), pomorskiego (4).

Reklama / Advertisement

(1/3) Mamy 296 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (133), dolnośląskiego (43), wielkopolskiego (37), kujawsko-pomorskiego (20), małopolskiego (10), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubelskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2020

(2/3)

świętokrzyskiego (5), zachodnipomorskiego (5), podkarpackiego (5), pomorskiego (4). Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 84-K Kędzierzyn Koźle, 64-K Tychy, 81-M Starachowice i 87-K Poznań. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2020

Niestety ministerstwo poinformowało też o kolejnych czterech zgonach. Zmarłe osoby to trzy kobiety w wieku 84, 64 i 87 lat oraz 81-letni mężczyzna. „Większość osób miała choroby współistniejące” – podało ministerstwo.

(3/3) Większość osób miała choroby współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem: 8214/318 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 17, 2020

W całej Polsce od początku epidemii stwierdzono już 8,214 przypadków zakażeń, włączając w to zmarłych i wyleczonych. Najgorzej sytuacja wygląda na Mazowszu, gdzie do tej pory potwierdzono 1846 zakażeń. Kolejne jest woj. śląskie, gdzie liczba w czwartek przekroczyła tysiąc. Najmniej przypadków, bo 81 odnotowano do tej pory w Lubuskiem.

Obecnie w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ponad 2,5 tys. osób, 138 tys. jest poddanych kwarantannie, ponad 25,5 tys. znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Do tej pory doczekaliśmy się 866 osób wyzdrowiałych.