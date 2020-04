Dziwne żarty Franciszka. Watykan musiał je ocenzurować

Watykan uznał żart za byt mocny. Ta scena miała się pojawić w dokumencie o seminarzystach Szkockiego Kolegium w Rzymie. Informację o ocenzurowaniu tego fragmentu podał dziennik „Daily Mirro”.

Papież otrzymał butelkę szkockiej whisky Oban i zażartował, że to „prawdziwa woda święcona”. Rzeczywiście trochę mocne jak głowę Kościoła katolickiego. Chociaż obecne czasy zarazy i szukanie sposobów odkażania organizmów trochę ten żart mogłyby usprawiedliwić.

Autor filmu potwierdza, że papież z podarunku alumnów był zadowolony. Nie przekazał go zaraz swojemu sekretarzowi, ale przetrzymał butelkę w rękach i wdał się z młodymi Szkotami w pogawędkę i zaczął żartować.

W pewnym momencie nawet „wybuchnął śmiechem”. Zgoda na kręcenie tej audiencji była jednak obwarowana zastrzeżeniem kolaudacji filmu przez biuro watykańskie. W tym przypadku interwencja cenzorska może i była słuszna, ale mleko (tj. bardziej whisky) i tak się rozlało…

Oban to rzadka whisky produkowana w szkockich Highlands, w mieście o tej samej nazwie. Mieszka tam zaledwie 8000 mieszkańców. Jest to jedna z najmniejszych gorzelni w Szkocji.

„Na początku byliśmy naprawdę zirytowani, ale urzędnicy nalegali, bo nie chcieli, aby papież był postrzegany jako osoba popularyzująca whisky” – mówił reżyser filmu. I dodaje, że „to dość zabawne, jak chroniony jest jego wizerunek”. Nam się wydaje, że chroniono tu bardziej wizerunek wody święconej…

Well, it was Oban 14.

