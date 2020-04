Reklama / Advertisement

Dzisiaj sieć Biedronka kończy Akcję 24, podczas której klienci mogli robić zakupy przez całą dobę. Cieszyła się ona takim powodzeniem, że szefostwo spółki postanowiło zorganizować finałową „Białą noc”. Klienci zapłacą za produkty cenę obniżoną o podatek VAT.

Akcja 24 rozpoczęła się przed świętami Wielkanocnymi. Biedronka chciała rozładować ruch w swoich sklepach. 1,8 tys. punktów sieci w Polsce pracowało w godz. od 6.00 do 24.00, a kolejne 850 – przez całą dobę. Jej zwieńczeniem będzie promocja obniżająca ceny o wysokość VAT.

O sukcesie Akcji 24 świadczy fakt, że Biedronka przedłużyła ją o kolejny tydzień – do 18 kwietnia. Na zakończenie sieć przygotowała także sporą promocję pod hasłem „Biała noc”.

„Białe noce występują nie tylko za kołem podbiegunowym, ale jak się okazuje czasem też w Polsce. Od północy w piątek do godziny 6:00 w sobotę 18.04 będzie można doświadczyć tego zjawiska w sklepach sieci Biedronka. O ile wyprawa do Svalbard w Norwegii to w dzisiejszych czasach duże wyzwanie, o tyle najbliższa Biedronka jest zawsze obok” – czytamy w komunikacie sieci.

„Biała noc” rozpoczyna się dziś – 17 kwietnia – o północy. Potrwa do 6.00 rano w sobotę 18 kwietnia. Klienci otwartych całą dobę sklepów Biedronki będą mogli kupić rozmaite produkty tańsze o wysokość podatku VAT. Promocja nie obejmie jednak alkoholu, papierosów oraz produktów żywienia początkowego, ze względu na odrębne przepisy podatkowe. Jednocześnie w regulaminie sprzedaży dodano zapis o tym, że produkty zakupione podczas „Białej nocy” nie podlegają zwrotom.

Ponadto Biedronka wydłużyła listę sklepów, które będą działały przez całą dobę w „Białą noc”. Ich spis można sprawdzić na stronie sieci.

