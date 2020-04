Rozstrzelali 18 osób za łamanie przepisów o kwarantannie. Na koronawirusa zmarło osób… 12 [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Od początku epidemii koronawirusa w Nigerii zmarło z tego powodu 12 osób. Tymczasem według Krajowej Komisji Praw Człowieka 18 osób zostało tam straconych przez nigeryjskie siły bezpieczeństwa za „naruszanie” dekretu o izolacji.

Raport komisji precyzuje, że policja dokonała w sumie „105 aktów przemocy” korzystając z dodatkowej władzy. Według oficjalnych danych w Nigerii na Covid-19 odnotowano 407 przypadków zarażenia i tylko 12 zgonów.

Nigeria to najbardziej zaludniony kraj Afryki. Liczy 196 milionów mieszkańców i należy do tych państw, które wprowadziły bardzo restrykcyjne przepisy w walce z epidemią. W dużych miastach, jak miastach Lagos (20 milionów mieszkańców), czy Logun zakazano opuszczania mieszkań, poza wychodzeniem na zakupy. Praktycznie ustała tam działalność gospodarcza.

Parlament początkowo ogłosił izolację ludności na dwa tygodnie, a 13 kwietnia przedłużył ją na czas nieokreślony. Tymczasem Krajowa Komisja Praw Człowieka oskarżyła siły bezpieczeństwa o „nieproporcjonalne używanie siły, nadużywanie władzy, korupcję i brak poszanowania dla prawa krajowego i międzynarodowego”.

O ile dodatkowa władza uderza niektórym do głowy, to w Afryce to zjawisko się potęguje. Rzecznik policji jednak odrzuca oskarżenia. Wiadomo jednak, że duża część mieszkańców miast, zwłaszcza utrzymująca się z szarej strefy, nie przestrzega przepisów i po prostu pracować musi.

Na poparcie tez Komisji w internecie pojawiło się dużo filmów z Nigerii, na których witać brutalność funkcjonariuszy policji, bicie ludzi plądrowanie przez nich ulicznych straganów.

Police have killed far more people in S’East than COVID-19 – Igbo lawyers – https://t.co/OSkqxEkPfz pic.twitter.com/OGeG0zvAaX — The Sun Nigeria (@thesunnigeria) April 17, 2020

Źródło: Valeurs Actuelles