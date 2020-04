W dobie epidemii tłum seniorów czeka na darmowe maseczki. Berkowicz: „To państwo z papieru… toaletowego” [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Czy darmowe maseczki dla seniorów to dobry pomysł? Konrad Berkowicz udostępnił na Facebooku nagranie na którym widać jak osoby starsze tłoczą się w kolejce po darmową maseczkę. To zdecydowanie zwiększa ryzyko zakażenia.

O tym dlaczego to zły pomysł można by powiedzieć jednym zdaniem będącym parafrazą Miltona Friedmana. „Nie ma darmowych maseczek”. Tego typu argumenty nie trafiają jednak do roszczeniowej części społeczeństwa. Konrad Berkowicz udostępnił na swoim Facebooku nagranie, na którym widać z jakiego jeszcze powodu obdarowywanie seniorów maseczkami za darmo przez gminy jest kiepskim pomysłem.

Osoby starsze – czyli będące w grupie największego ryzyka zakażenia i ciężkiego przebiegu Covid-19 – tłumnie gromadzą się w kolejce czekając na maseczki. Jeśli zakażą się w tłumie, to maseczka ochronna na nic im się już nie zda.

„III Rzeczpospolita to państwo, które w czasie epidemicznego zakazu zgromadzeń, który ma chronić przed niebezpieczeństwem śmierci seniorów, potrafi zorganizować tłumne zgromadzenie seniorów w celu wydania dla nich darmowych maseczek, które mają obowiązek nosić, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo śmierci. Tak – to państwo z papieru, ale nie zwyczajnego papieru. To państwo z papieru toaletowego. I do tego samego się nadaje” – skomentował Konfederata.