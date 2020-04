„Wyborcza” tnie pensje pracownikom! Stracą też dziennikarze jej nowego radia i niemieckich mediów dla Polaków

Reklama / Advertisement

Agora zdecydowała się na olbrzymie obniżki pensji. Pieniądze stracą zatrudnieni w „Gazecie Wyborczej” i Radiu Zet.

Zarząd Agory obniży na pół roku wynagrodzenia dla pracowników o 20 proc. Wydawca „Gazety Wyborczej” liczy, że da jej to 25 mln złotych oszczędności.

Co ciekawe, niektóre spółki grupy Agora chcą dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast w jej spółce Goldenline najpewniej przeprowadzone zostaną zwolnienia grupowe.

Wydawca „Gazety Wyborczej” już w zeszłym roku drastycznie zmniejszył zatrudnienie. W 2019 roku na etatach było w Agorze 2579 osób, a w 2018 roku 2783.

Czasowo obniżone zostaną pensje też w Eurozet. To spółka do której należy Radio Zet i inne stacje grupy, którą rok temu przejęła Agora.

W starym-nowym Radiu Zet (daw. Radiu Gazeta) wynagrodzenia zostają również obniżone o 20 proc. Niemniej władze zapewniają, że nie planują zwolnień.

Obniżki wynagrodzeń o 20 proc. mają objąć wszystkich pracowników – zależnie od formy zatrudnienia. Obniżki obejmą też zarząd.

– Przewidywane przejściowe obniżenie wynagrodzeń bezpośrednio wiąże się z sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19, która negatywnie wpływa na kondycję całej branży medialnej – wyjaśnił Eurozet.

Obniżki czekają też niemieckie media dla Polaków. Polska Press Grupa (Verlagsgruppe Passau – wydawca regionalnych gazet w Polsce) obniży pensje od 15 do 50 proc.

Niemcy zdecydowali, że zarabiający do 3 tys. złotych brutto tracą 15 proc., do 5 tys. – 20 proc., do 8 tys. – 30 proc., do 12 tys. – 40 proc., a powyżej 12 tys. – 50 proc.

Na razie o obniżkach nie mówią Amerykanie (TVN, Newsweek, Fakt, Onet).

Źródło: Press.pl