Córka Sośnierza z Konfederacji rozwścieczyła aborcjonistki. „Czarownice ćwiartujące dzieci, by ich krwią…” [FOTO]

Milena Sośnierz, córka posła Konfederacji Dobromira Sośnierza, zabrała w mediach społecznościowych głos w dyskusji nt aborcji. Młoda artystka wypunktowała błędy logiczne zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci.

Wpis młodej Mileny Sośnierz jest tak jasny, że w zasadzie nie potrzebuje opatrywania go żadnym komentarzem. Wyraźnie widać, że Sośnierzówna intelekt i zadziorny charakter odziedziczyła po ojcu.

„Krew mnie zalewa za każdym razem jak słyszę argument w stylu „TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE ROBIĆ ABORCJI”” – pisze na wstępie Sośnierzówna.

„Ze wszystkich przytaczanych jest on chyba najbardziej pozbawiony sensu. Pomijam tu kwestie który obóz ma rację: obrońcy nienarodzonych czy czarownice ćwiartujące dzieci by ich krwią zmyć z siebie np traumę gwałtu. Chcę omówić tylko kwestię skuteczności takiej argumentacji. Otóż dla osób prolife problemem nie jest to że ktoś je do czegoś zmusza – problemem jest aspekt moralny, to że dziecko zostaje zabite (nie ważne czyje ono jest)”.

„Załóżmy , że wprowadzamy w Polsce niewolnictwo, sprowadzamy murzynów z Afryki żeby usługiwali białym rodzinom. Ty oczywiście się z tym nie zgadzasz, uważasz że to rasizm, że każdy niewinny człowiek ma prawo być wolnym, a niewolnictwo jest czymś podłym. Za każdym razem jednak twój protest gaszony jest stwierdzeniem „TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE POSIADAĆ NIEWOLNIKA. To indywidualny wybór każdego człowieka, nie decyduj za innych”. Tyle że Tobie nie chodzi o to że ktoś Cię zmusza do niewolenia biednych murzynków, chodzi o sam fakt że biedne murzynki są zniewalane”.

„TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE BIĆ ŻONY. Moja żona, mój wybór”

„TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE BIĆ DZIECI”

„TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE ZNĘCAĆ SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI”

„TOBIE PRZECIEŻ NIKT NIE KAŻE CHODZIĆ Z DZIECKIEM NA POLOWANIE””.

Na Instagramie młodej artystki pojawiło się też zdjęcie z wymownym napisem: „Piekło dzieci”.