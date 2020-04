Mentzen wskazuje sposób na koronawirusa: „Nie trzeba wybierać pomiędzy zachowaniem gospodarki i zdrowia ludzkiego” [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Sławomir Mentzen wskazał, że rząd nie podaje, na podstawie jakich danych podejmuje kolejne decyzje związane z epidemią koronawiusa. Podkreślał, że jeśli władze opublikowałyby modele, na których się opierają, wówczas można byłoby je udoskonalać i skutecznie zwalczyć zagrożenie. Zachęcił także do zapoznania się z modelem opracowanym przez matematyka Krzysztofa Szczawińskiego.

– Naprawdę chciałbym się dowiedzieć, na podstawie jakich danych oraz na podstawie jakich modeli oraz na podstawie opinii jakich ludzi minister zdrowia oraz premier podejmują decyzje. To jest bardzo ważne. Rozumiem, że jeżeli jesteśmy na wojnie to generałowie nie dzielą się ze społeczeństwem informacjami, jak będzie wyglądała ofensywa ani kogo kiedy i w jaki sposób zaatakują. Boimy się tego, że wróg dowie się, co my szykujemy i nie chcemy zdradzać swoich planów. Ale nie rozumiem, dlaczego my te bardzo istotne informacje kryjemy przed koronawirusem – mówił Sławomir Mentzen.

– Teraz mamy dwie sytuacje. Pierwsza, hipotetyczna, że w naszym rządzie siedzą największe mózgi, mające najlepsze modele, najlepszych doradców. I wszystko robią tak dobrze, że lepiej się nie da. A druga – trochę bardziej realistyczna – że tam nie siedzą najgenialniejsi Polacy i być może ktoś mógłby im coś podpowiedzieć. Albo mógłby skonfrontować te modele ze swoimi modelami. Albo mógłby im powiedzieć, co robią źle, ewentualnie jak wprowadzić poprawki do ich modeli i co to oznacza – wskazał polityk Konfederacji.

Jak zauważył Sławomir Mentzen, nie da się tego zrobić. Rząd nie publikuje bowiem modeli, na podstawie których podejmuje decyzje.

– Jest nawet hipotetyczna możliwość, że oni w ogóle żadnych modeli nie mają, działają całkowicie na ślepo, co niestety też należy brać pod uwagę – zaznaczył polityk Konfederacji.

Mentzen wskazał także na fakty, które budzą jego niepokój.

– Proszę zwrócić uwagę na zapowiedzi ministra Szumowskiego. Na każdej kolejnej konferencji prasowej podaje zupełnie inne prognozy dotyczące ilości zachorowań, czy ilości zmarłych, czy okresu, kiedy będziemy siedzieć w domach i nic się nie będzie działo. One za każdym razem są ze sobą sprzeczne, różnią się od siebie, a co najważniejsze różnią się jeszcze od danych, które wychodzą potem, jeśli chodzi o liczbę zachorowań – mówił.

– Bardzo poważnie poddaję wątpliwość kompetencje osób, które zajmują się zarządzaniem tym kryzysem w Polsce. A przede wszystkim domagam się jak najszybszego ujawnienia informacji, modeli, na podstawie których oni podejmują decyzje – podkreślił.

Model Szczawińskiego

– Chciałbym zachęcić wszystkich oglądających do zapoznania się z modelem Krzysztofa Szczawińskiego – zachęcał Mentzen. Jak dodał, Szczawiński jest wykształconym na Zachodzie matematykiem. Przez kilkanaście lat zajmował się modelowaniem matematycznym procesów ekonomiczno-społecznych m.in. dla Goldman Sachs czy JP Morgan.

Naukowiec zwrócił uwagę, że współczynniki zaraźliwości nie jest jednakowy dla całego społeczeństwa. Wskazał, że poszczególne grupy różnią się między sobą pod wieloma względami. Zauważył też, że w każdej grupie wiekowej ludzie znoszą chorobę inaczej.

– Jeżeli te dwie rzeczy wrzucimy do modeli, a większość modeli, która obecnie funkcjonuje nie uwzględnia takich oczywistości, to wyniki są zadziwiające. Okazuje się, że wcale nie trzeba wybierać pomiędzy zachowaniem gospodarki i zachowaniem zdrowia ludzkiego, że można mieć jedno i drugie. Tylko trzeba do tego podejść trochę w inny sposób – dodał Sławomir Mentzen.

