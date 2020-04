Minister Szumowski zostanie wicepremierem? Tego chce Jarosław Gowin

Reklama / Advertisement

Szef Porozumienia, Jarosław Gowin, w wywiadzie dla portalu wprost.pl zdradza kulisy swojej dymisji. Mówi również o tym w jakiego roli widziałby w rządzie ministra Łukasza Szumowskiego.

Odpowiadając na pytania Joanny Miziołek, Jarosław Gowin zdradził kulisy swojej dymisji. Ponoć tym ruchem zaskoczony był nawet Jarosław Kaczyński.

– Rzeczywiście, miałem wrażenie, że moja decyzja o złożeniu dymisji była dla niego zaskoczeniem. Ale nie rozmawialiśmy dłużej na ten temat. Po prostu przyjął tę decyzję do wiadomości – powiedział Gowin.

Podczas wywiadu szef Porozumienia powiedział również, że w rządzie bardzo szanuje ministra Łukasza Szumowskiego. Gowin twierdzi nawet, że ministrowi zdrowia należy się teka wicepremiera.

– Minister Szumowski powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera po to, żeby móc wydawać polecania pozostałym ministrom, a nie z nimi negocjować, bo nie ma na to czasu. Albo powinien zostać powołany specjalny wicepremier, pełnomocnik do walki z epidemią – mówi Gowin i wspomina czasy, gdy razem z Szumowskim byli w jednym resorcie.

– Znakomicie mi się współpracowało z Łukaszem, kiedy obaj byliśmy w ministerstwie nauki. Wysoko oceniam jego osiągnięcia jako ministra zdrowia w czasie epidemii.

W wywiadzie Gowin zaznacza również, że dla niego nie ma istotnej różnicy, czy wybory odbędą się 10 czy 17 maja, ponieważ obie te daty są nie do przyjęcia.

Źródło: wprost.pl