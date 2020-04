Schował się przed policją w… kurniku. Grozi mu 5 lat więzienia

Reklama / Advertisement

39-latek schował się przed goniącymi go policjantami w kurniku. Mężczyznę musiało wyciągać kilka patroli.

Ta akcja przejdzie do historii polskich pościgów. Za to uciekającego przed policją czeka surowa kara.

Pościg zaczął się, gdy policjanci spostrzegli siedzącego w aucie 39-latka. Mężczyzna od miesięcy był poszukiwany – miał trafić na 4 miesiące do zakładu karnego.

Na widok policji 39-latek rzucił się do ucieczki. W trakcie pościgu mężczyzna nie baczył na przepisy ruchu drogowego, czy bezpieczeństwo innych.

– Podczas (…) pościgu, uciekający popełnił wiele wykroczeń. Jadąc ze znaczną prędkością wyprzedzał na linii ciągłej, na łukach drogi, jechał po chodniku i zmuszał innych kierujących o manewrów obronnych, by nie doszło do kolizji. Ostatecznie porzucił auto i podjął ucieczkę pieszo – relacjonuje asp. szt. Damian Stefaniec, rzecznik prasowy pińczowskiej policji.

Biegnący za poszukiwanym policjanci nagle zgubili trop. Wkrótce okazało się, że 39-latek schował się… w kurniku.

Towarzyszące mu kury i koguty okazały się niemałym problemem dla funkcjonariuszy. Aby agresywnego uciekiniera wyciągnąć z kurnika potrzebne było wsparcie innych patroli.

Mężczyzna trafił do zakładu, gdzie spędzi 4 miesiące. Ale to nie koniec jego problemów – za brawurową ucieczkę czeka go dodatkowa kara, do 5 lat więzienia.

39-latek ma bowiem bogatą kartotekę. – Mężczyzna jest doskonale znanym pińczowskim stróżom prawa, ponieważ już wcześniej notowany był za jazdę w stanie nietrzeźwości, przestępstwa narkotykowe, paserstwo i posiadanie amunicji – wylicza Damian Stefaniec.

Źródło: Super Express