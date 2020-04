Jasnowidz Jackowski ostro: „Panie Szumowski, wyprał pan swoją maseczkę? Nie ufam panu Szumowskiemu. Niech sam się zaszczepi, i to potrójnie” [VIDEO]

Reklama / Advertisement

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski podzielił się z widzami swojego youtubowego kanału krótką refleksją na temat ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i sytuacji w Polsce w związku z koronawirusem. Przekaz jest mocny.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski specjalizujący się w odnajdywaniu zwłok zmarłych, jest dla wielu postacią kontrowersyjną, ale nawet jeżeli ktoś nie wierzy w jego jasnowidzenie, to z pewnością nie odmówi mu intuicji.

Pan Krzysztof podzielił się na YouTube krótką refleksją na temat obecnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Krótko, ale z mocnym przekazem.

– Zacznę taką ironią: Panie Szumowski, wyprał pan swoją maseczkę? Jutro od rana nakładamy na buzię i chodzimy – zaczął Jackowski.

– Nie ufam Panu Szumowskiemu w tym co mówi, czym nas straszy. Resztę sami sobie dopowiedzcie.

– Uważam, że co do szczepionek to pan Szumowski z rodziną powinien pierwszy z rodziną się zaszczepić a potem nam to zaaplikować.

– Drodzy państwo, zadbajmy o swoje prawa, bo nam je zabierają. Pan Szumowski jest lekarzem więc niech pan Szumowski powie co o tym tak naprawdę sądzi.

– Panie Szumowski, bierz pan swoją maseczkę i jutro zakładaj pan. Nie mam zamiaru słuchać pana wywiadów bez maseczki. Jeżeli jest kardiologiem to powinien wiedzieć… Zbliża się lato, ciepło, on straszy nas, że będziemy rok, dwa lata chodzić w tych maseczkach. Wiec pytam się pana Szumowskiego czy jako kardiolog bierze odpowiedzialność za ludzi, którzy maja problemy z sercem, krążeniem?

– Nie ufam panu Szumowskiemu. Do jura, pozdrawiam – zakończył Jackowski.