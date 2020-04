Koronawirus: Youtuberzy mają coraz więcej widzów, ale zarabiają coraz mniej

Reklama / Advertisement

Do listy ofiar pandemii koronawirusa dołączyli youtuberzy. Twórcy internetowi zyskują widzów, ale mają coraz mniejsze wpływy.

Portal Bizblog opisał trudną sytuację, w której znaleźli się polscy youtuberzy. Twórcy internetowi przez epidemię koronawirusa stracili dotychczasowe źródło utrzymania – czyli pieniądze z reklam.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że twórcom przybywa widzów, którzy mają więcej czasu siedząc w domu na kwarantannie. A równolegle ubywa zysków z reklam.

Reklama / Advertisement

Sprawę zbadała wrocławska agencja GetHero, która sprawdziła jak podczas pandemii radzą sobie youtuberzy. 100 popularnym polskim twórcom w okresie 16 – 22 marca przybyło średnio o 30 proc. wyświetleń wobec okresu 6 – 12 stycznia.

Wzrósł też czas wyświetlania się filmów – aż o 17 proc. Jednak te dane nie zachęcają reklamodawców.

A ci ostatni ostro przycinają budżety reklamowe. Sytuację potwierdził Carlos Pacheco – doradca YouTube.

– Ze statystyk Interactive Advertising Bureau (IAB) wynika, że 25 proc. marek wstrzymało emisję reklam do połowy 2020 r. Niemal połowa znacznie ograniczyła wydatki. Większość firm jest przekonanych, że koronawirus zaszkodzi branży reklamowej bardziej niż kryzys finansowy z 2008 roku – wskazuje Adam Sieńko z Bizblog.

Gigantyczne spadki zarobków z reklam potwierdzają sami twórcy. Wartość 1000 wyświetleń reklamy spadła od 30 do 50 proc. A to właśnie 55 proc. z kwoty za 1000 wyświetleń trafia do youtuberów.

Nawet twórczynie kanałów o zdrowiu i urodzie mają problemy, bo te firmy też obcięły wydatki na reklamy – w tym na YouTube. Redakcja Bizblog wskazuje, że oprócz youtuberów kryzys uderzy też w twórców na Instagramie i TikToku.

– W czasach, w których największą cnotą jest siedzenie w domu, trudno jednak szpanować egzotycznymi widokami. Rozpasana konsumpcja coraz częściej zamiast podziwu budzi u obserwujących wściekłość, a motywacyjne wywody rażą brakiem dopasowania do bieżących realiów – zauważa portal.

Źródło: Bizblog