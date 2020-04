Równi i równiejsi. Nielegalne zgromadzenie pod pomnikiem Bohaterów Getta bez interwencji policji [FOTO]

Pandemia w Polsce to okres silnych obostrzeń w zakresie przemieszczania się, wszelkie zgromadzenia są zakazane, a nawet małżeństwo idące do sklepu musi zachować 2 metry odległości. Tymczasem okazuje się, iż są równi i równiejsi wobec prawa.

Dziś przypada 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Miała ona zostać upamiętniona poprzez wirtualną akcją Żonkile, syrenami alarmowymi włączonymi w południe oraz kwiatami złożonymi w dziesięciu punktach Warszawy, gdzie toczyły się walki.

Do tej pory w akcji Żonkile wolontariusze rozdawali papierowe kwiaty – znak pamięci o tych, którzy uczestniczyli i zginęli w powstaniu w getcie warszawskim. W tym roku będzie można wziąć udział w akcji online.

– Całkiem niedawno byłem przekonany, że 19 kwietnia jak każdego roku spotkamy na ulicach Warszawy setki wolontariuszy, którzy będą rozdawać papierowe żonkile i materiały edukacyjne na znak pamięci o bohaterach warszawskiego getta – powiedział dyrektor Muzeum POLIN, Zygmunt Stępiński.

Nie odbędą się natomiast oficjalne uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta. W imieniu władz stolicy w dziesięciu punktach Warszawy, związanych z walkami, zostaną złożone kwiaty – informował poranny komunikat PAP.

Tymczasem, mimo braku oficjalnych uroczystości, pod pomnikiem zgromadziło się kilkanaście osób. W przypadku niektórych osób nie doszło też do zachowania wymaganej odległości 2 metrów odstępu.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka dni temu inicjatorzy akcji STOP 447 zostali ukarani mandatami. – Tu się zgromadziło ponad 70 osób. Dlaczego policja nie wlepia mandatów, jak to było w przypadku składania petycji w sprawie 447 do ambasady amerykańskiej? – pyta redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer.

– Dlaczego TVN nie wzywa do pilnej interwencji antyterrorystów by rozpędzić tłum? – dodaje ironicznie.

