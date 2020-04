Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje do rządu. Wzywa do otwarcia siłowni po majówce

Reklama / Advertisement

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do rządzących o przedstawienie konkretnego planu odmrażania gospodarki, a także otwarcie części branż po weekendzie majowym. Jak podkreśla przedsiębiorcy działają w ramach niepewności, co uniemożliwia im planowanie.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zaapelował do rządzących, by od 4 maja zezwolili na otwarcie firm z branży fitness. Głównym problemem jest jednak brak jakichkolwiek terminów w rządowym planie odmrażania gospodarki, co sprawia, iż przedsiębiorcy działają w stanie niepewności.

Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia

– Od 20 kwietnia stopniowo będą zdejmowane obostrzenia wprowadzone w związku epidemią; zostaną otwarte lasy i parki, złagodzone będą ograniczenia dot. liczby osób w sklepach i kościołach – zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Reklama / Advertisement

– Teraz będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, (…) a na końcu usługi. Na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy rehabilitacji – tam, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka – dodawał.

Szef rządu dodał, że informacje o łagodzeniu przepisów będą przedstawiane w odpowiednich interwałach czasowych. Zabrakło jednak nawet przybliżonych informacji o tym, w jakim czasie gospodarka będzie odmrażana. Premier zastrzegł, że to zależy od kryteriów dotyczących stanu epidemii.

IV etapy zdejmowania obostrzeń

– Chcemy przedstawiać te kolejne etapy, które dzisiaj pokrótce zarysowujemy, w których będziemy dalej zmniejszać te obostrzenia, zmniejszać, łagodzić, ale jednocześnie utrzymywać ten nowy system, nowy reżim koronawirusa, który na nas wszystkich, na całym świecie, nakłada pewne obowiązki – mówił premier.

Pierwszym etapem zdejmowania obostrzeń jest symboliczne otwieranie lasów i parków, a także minimalne zmiany w zakresie dotyczącym handlu. Drugim etapem ma być otwieranie bibliotek, muzeów i galerii sztuki, a także w weekendy sklepów budowlanych.

Łagodzone mają być także zasady dotyczące działalności gastronomii, która przy zachowaniu środków bezpieczeństwa będzie mogła działać także stacjonarnie. Jakie są to środki bezpieczeństwa, które przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć na razie nie wiadomo.

Otwarcie zakładów fryzjerskich, salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych to kolejny – III etap odmrażania gospodarki. Dopiero w ostatnim – IV etapie – znoszone mają być obostrzenia dotyczące salonów masażu, solariów oraz siłowni i klubów fitness.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o uruchomienie klubów fitness

W specjalnym liście do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego Adam Abramowicz zaapelował o otwarcie siłowni i klubów fitness po weekendzie majowym. Rzecznik zaapelował o „precyzyjne dookreślenie możliwości prowadzenia działalności ukierunkowanej na sauny, baseny, siłownie czy kluby fitness”.

Jest to pokłosie apelu Polskiej Federacji Fitness, która 12 kwietnia wystosowała komunikat mówiący o trudnej sytuacji w branży i gotowości „wznowienia bezpiecznej działalności (…) zgodnie z odpowiednimi obostrzeniami sanitarnymi”.

Rzecznik podkreślił, że brak jakiegokolwiek określenia terminów powoduje paraliż branży, która nie może działać, ani planować przyszłości. Abramowicz w swym apelu pisze o tym, iż „aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

Źródło: PAP/Money/NCzas