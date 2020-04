Ten sondaż to cios dla Kaczyńskiego! Polacy ostro ocenili jego zachowanie 10 kwietnia [SONDAŻ]

Reklama / Advertisement

Polacy bardzo negatywnie odebrali zachowanie prezesa PiS podczas obchodów katastrofy smoleńskiej. Według nowego sondażu aż 66,2 proc. oceniło postępowanie Jarosława Kaczyńskiego jako niewłaściwe.

Tydzień temu prezes PiS Jarosław Kaczyński i jego świta brali udział w obchodach katastrofy smoleńskiej. Oprócz głównej części – na placu Piłsudskiego – Kaczyński z ochroniarzami odwiedził zamknięty cmentarz na Starych Powązkach, gdzie znajduje się grób jego matki.

Zdjęcia z tych wydarzeń opublikowali reporterzy m.in. „Faktu” i TVN. PiS broniło się, że na grobie matki szefa partii jest też symboliczny grób Lecha i Marii Kaczyńskich.

To co jednak oburzyło najbardziej to fakt, że szef rządzącej partii i jego ludzie zupełnie zignorowali m.in. obostrzenia w przemieszczaniu się, apele aby Polacy zostali w domach, czy zasady zachowania odległości. Ponadto dla szefa partii otworzono zamknięty cmentarz. A zwykli Polacy nie mogli odwiedzić grobów bliskich.

Pracownia SW Research sprawdziła, jak Polacy postrzegają przebieg obchodów katastrofy smoleńskiej z udziałem władzy. Wyniki opublikowała dzisiaj „Rzeczpospolita”.

Aż 66,2 proc. respondentów oceniło zachowanie PiS jako negatywne. Zaledwie 16,9 proc. stwierdziło, że ocenia zachowanie władzy pozytywnie.

16,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

– Negatywną opinię wyraża 70 proc. kobiet i ponad 60 proc. mężczyzn. Częściej niż starsi uczestnicy badania krytycznie obchody oceniają osoby do 24 roku życia – blisko 80 proc.. Przebieg uroczystości źle oceniają 3 na 4 osoby o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł i zbliżony odsetek osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – podsumowała wyniki Małgorzata Bodzon z SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita