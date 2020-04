W zamieszkach zdemolowano największy obóz dla migrantów w Grecji. Powodem koronawirus [FOTO]

Duża część obozu dla migrantów Vial na wyspie Chios jest zniszczona. Destrukcji uległy m.in. pomieszczenia administracyjne unijnej służby azylowej, stołówka, namioty i wiele kontenerów mieszkalnych. Podpalono co najmniej jeden radiowóz policji.

Po zamieszkach trzy osoby zostały aresztowane. Tumult wybuchł po śmierci 47-letniej kobiety z Iraku. Według policji porządek udało się przywrócić około pierwszej w nocy.

Irakijkę hospitalizowano, bo miała wysoką temperaturę. Testy na obecność Covid 19 wypadły jednak negatywnie. Dlatego odesłano ją do obozu. Jej śmierć wywołała jednak podejrzenia o to, że pandemia dotarła do obozu, a Grecy nie chcą leczyć jego mieszkańców.

Από οργάνωση: A woman died today on #Vial Chios. after tests in hospital, returned to camp and detained in her container. Her incarceration and condition first lead to a panic attack. At 12pm today found dead in her container. Since incident tensions have risen #RefugeesGr pic.twitter.com/UTFTyIHlg8

Przebywający w obozie Vial migranci zaatakowali budynki administracji, a starcie przybrały gwałtowny przebieg:

[BREAKING] Huge Fires in Vial Camp after Protests

1/3 Right now there are big fires in Vial, Chios. The info/food distribution point and a container are currently on fire. At least 1police car has been set alight, and there are reports that more cars& police cars are on fire. pic.twitter.com/RID3o1mE79

