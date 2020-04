Bezprecedensowy atak na Chiny. Niemiecka gazeta oskarża przywódcę komunistycznego reżimu o kłamstwa i „zarażenie” świata

Reklama / Advertisement

Największa niemiecka gazeta w bezprecedensowy sposób oskarżyła przywódcę chińskiego reżimu komunistycznego o kłamstwa, łamanie praw człowieka i złodziejstwo. Dziennik „domaga” się gigantycznych odszkodowań od Chin.

Julian Reichelt redaktor naczelny największego niemieckiego dziennika – „Bild” w bezprecedensowy sposób zaatakował prezydenta Chin Xi Jinpinga. To odpowiedź na list otwarty jaki chińska ambasada wystosowała do dziennika, zarzucając mu ksenofobię i nacjonalizm.

„To ty (prezydent Chin – przyp. red.), twój rząd, twoi naukowcy wiedzieli jak bardzo zaraźliwy jest ten wirus, ale ukryliście to przed światem – napisał dziennikarz wprost zwracając się do przywódcy komunistycznego reżimu.

„Twoi najlepsi eksperci nie odpowiadali, kiedy zachodni badacze zapytali co dzieje się w Wuhan. Byłeś zbyt dumny i zbyt nacjonalistyczny, aby powiedzieć prawdę, bo według ciebie okrywało to twoje państwo hańbą” – napisał Reichelt , a potem zaczął oskarżać prezydenta Chin i jego reżim o kolejne zbrodnie.

„Rządzisz poprzez inwigilację. Nie byłbyś prezydentem bez inwigilacji. Monitorujesz wszystko, każdego obywatela, ale odmawiasz monitorowania chorych podejrzanych rynków w swoimi kraju. Zamknąłeś wszystkie gazety i strony internetowe, które krytykują twoje rządy, ale nie stragany, na których sprzedawana jest zupa z nietoperzy. Nie tylko monitorujesz swoich ludzi, ale zagrażasz im – a wraz z nimi reszcie świata. ”

„Inwigilacja jest zaprzeczeniem wolności. A naród, który nie jest wolny, nie jest kreatywny. Naród, który nie jest innowacyjny, niczego nie wynalazł. Właśnie dlatego uczyniłeś swój kraj mistrzem świata w kradzieży własności intelektualnej. Chiny wzbogacają się wynalazkami innych, zamiast wymyślać na własną rękę” – napisał Reichelt.

„Powodem, dla którego Chiny nie wprowadzają innowacji i wynalazków, jest to, że nie pozwalasz młodym ludziom w swoim kraju myśleć swobodnie. Największym hitem eksportowym Chin (którego nikt nie chciał mieć, ale który mimo to rozprzestrzenił się na cały świat) jest koronawirus.”.

Naczelny „Bild” dalej nawiązywał do listu otwartego chińskiej ambasady i oświadczenia jej rzecznik Tao Lil, która pisała: „Śledziłem pańskie doniesienia na temat pandemii koronawirusa i oskarżenia Chin o rzekomą winę. Oprócz tego, że uważamy, że to dość zły styl, by obwiniać kraju za pandemię, która dotyka cały świat,… artykuł ignoruje niektóre istotne fakty”.

Chińska dyplomatka oskarżyła dalej gazetę o „szerzenie ksenofobii i nacjonalizmu”. Chodziło m.in o wyliczenia jakie przedstawił „Bild” domagając się od Chin odszkodowania. Wedle rachunków gazety, jeśli z powodu pandemii PKB Niemiec spadnie o 4,2% to Chiny powinny zapłacić 149 miliardów euro – po 1784 euro na osobę.

Naczelny nie tylko podtrzymał „żądania” zapłaty odszkodowania, ale dalej oskarżał chińskiego prezydenta i jego komunistyczny reżim:

„Twoje laboratoria w Wuhan badały koronawirusy w nietoperzach, ale bez zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlaczego wasze toksyczne laboratoria nie są tak bezpieczne jak więzienia dla więźniów politycznych? Czy zechcesz to wytłumaczyć rozpaczającym wdowom, córkom, synom, mężom, rodzicom ofiar korony na całym świecie? ”

„W twoim kraju, twój lud szepcze o tobie. Twoja moc znika. Stworzyłeś nieprzeniknione, nieprzejrzyste Chiny. Przed koronawirusem Chiny były znane jako państwo nadzoru. Teraz Chiny są znane jako państwo inwigilacji, które zaraziło świat śmiertelną chorobą. To jest twoja spuścizna polityczna.”