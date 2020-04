„Kara” za pychę i złamanie 2 przykazania. Pastor zlekceważył zakazy i zarażony zmarł na koronawirusa

Reklama / Advertisement

W Stanach Zjednoczonych zmarł na koronawirusa pastor, który mimo zakazów ściągał wiernych na nabożeństwa do świątyni. Mówił im, że jego kościół uzdrawia.

Jak informuje dziennik „New York Post” w Richmond w stanie Wirginia z powodu zarażenia koronawirusem zmarł pastor Gerald O. Glenn. W stanie zasłynął tym, że wbrew zakazom ściągał na swe nabożeństwa tłumy wiernych. Ostatnie odprawił 22 marca.

W mediach chwalił się tym, iż jego kościół pozostaje otwarty i są w nim tłumy wiernych. Jak mówił zamknie go wtedy jeśli znajdzie się ” wiezieniu, albo szpitalu”. Krytykowany za narażanie parafian odpowiadał – Jestem niezbędny. Jestem kaznodzieją. Rozmawiam z Bogiem!

Reklama / Advertisement

– Mocno wierzę, że Bóg jest większy niż ten przerażający wirus. Możecie cytować to co mówię na ten temat – powiedział zgromadzonym wiernym na ostatnim swym nabożeństwie. Po czym klaskał i i namawiał do wykrzykiwania 20″Ten kościół uzdrawia”.

Trzy tygodnie po odprawieniu ostatniego nabożeństwa zmarł na koronawirusa. Chora jest także jego żona Marcietia Glenn.

Jak opowiada ich córka Mar-Gerie Crawley, jej ojciec początkowo lekceważył objawy. Teraz w mediach namawia wszystkich do pozostawania w domu.

– Po prostu błagam ludzi, aby zrozumieli powagę i powagę tego, ponieważ ludzie mówią, że nie chodzi tylko o nas, ale o wszystkich wokół nas – mówiła w stacji WTVR.