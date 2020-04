Objęci kwarantanną zrobili sobie imprezę. „Policja będzie nam dowoziła pizzę i alkohol”

Reklama / Advertisement

Trzej mężczyźni z gminy Janikowo zorganizowali imprezę pomimo obowiązku kwarantanny, któremu podlegało dwóch z nich. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. Powiadomiony został również sanepid.

„W sobotę policjanci z Janikowa interweniowali w związku z sygnałem o podejrzeniu złamania zasad kwarantanny” – poinformowała w poniedziałek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka.

Funkcjonariusze otrzymali informację, że dwóch mężczyzn objętych izolacją w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 spotkało się w swoim domu z kolegą.

„Zgodnie z procedurą policjanci skontaktowali się telefonicznie z dwoma mężczyznami, którzy są izolowani. Dowiedzieli się, że faktycznie przyjechał do nich kolega, ale już go tam nie ma. Podczas rozmowy jeden z mężczyzn odnosił się do policjantów arogancko i wulgarnie, a wręcz krzyczał, że teraz to policja będzie im dowoziła pizzę i alkohol. Z zebranych przez patrol informacji wynikało, że osoby te kłamią, a trzeci mężczyzna jest nadal w środku. Policjanci stanowczo poinformowali mężczyzn o konsekwencjach. Po pewnym czasie patrol ustalił, że mieszkanie, gdzie trwa kwarantanna, opuściły trzy osoby, które odjechały samochodem” – relacjonowała wydarzenia asp. szt. Drobniecka.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd, którym podróżował kolega mężczyzn nieprzestrzegających kwarantanny. Jego zachowanie i odwiedziny u znajomych spowodowały, że teraz on sam będzie musiał odbyć dwa tygodnie kwarantanny.

„Materiały w sprawie dotyczącej każdego z tych mężczyzn policjanci prześlą do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Powiadomią też sanepid celem ukarania ich za nieprzestrzeganie obostrzeń wynikających z pandemii” – poinformowała rzecznik prasowa KPP w Inowrocławiu. (PAP)