Seria zamachów w Kanadzie. Najtragiczniejszy tego typu atak w historii kraju [VIDEO]

To najtragiczniejszy tego typu atak w historii Kanady. Tragiczniejszy niż strzelanina na politechnice w Montrealu w 1989 roku, kiedy napaść uzbrojonego napastnika pochłonęła 14 ofiar.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę czasu miejscowego. Rozpoczęły się od strzelaniny w miejscowości Portapique, ok. 130 km na północ od stolicy prowincji, Halifax.

Następnie podejrzany, zidentyfikowany jako 51-letni Gabriel Wortman, przemieszczał się po terenie prowincji, pozostawiając za sobą płonące budynki i kolejne ofiary.

A gunman, dressed as a policeman, killed at least 16 people in a 12-hour rampage in Nova Scotia in Canada's worst mass murder since 1989

The shooter, 51-year-old Gabriel Wortman, was found dead. His motive is being established

He disguised his car to look like a police cruiser pic.twitter.com/0qve54teWp

