Zaskakujący wynik eksperymentu na małpach. Czy koronawirus może zainfekować dwa razy tę samą osobę?

Koronawirus nie atakuje ponownie ozdrowieńców. Dowodem na to mają być wyniki jakie dał eksperyment na małpach przeprowadzony przez Chińczyków.

„Nie ma reinfekcji koronawirusem, a więc jednak przeciwciała wytworzone u ozdrowieńców skutecznie zapobiegają ponownemu zakażeniu!” – poinformował na Twitterze Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia w latach 2015–2017. „Czyli nawroty wiremii wynikają z błędnej diagnozy – wyniki fałszywie ujemne. A więc rzeczywiście w Chinach opanowali epidemię!” – dodał.

Łanda posiłkuje się wynikami eksperymentu na małpach, który przeprowadzili Chińczycy. „Ostatnio poinformowano, że wypisani pacjenci w Chinach i innych miejscach mieli pozytywny wynik testu po wyleczeniu. Pozostaje jednak niejasne, czy rekonwalescencyjni pacjenci mają ryzyko »nawrotu« lub »ponownego zakażenia«” – czytamy w artykule, który były wiceminister podał dalej.

„Połowę zarażonych małp ponownie wystawiono na próbę z tą samą dawką szczepu SARS-CoV-2. Należy zauważyć, że u ponownie narażonych zwierząt nie stwierdzono miana wirusa w wymazach z jamy nosowo-gardłowej i odbytu” – czytamy na stronie „Biorxiv”.

„Jeśli tak samo jest u ludzi, to ma to zasadnicze znaczenie dla prognozy.Epidemia nie będzie tak groźna. Przeciwciała dają dobrą (czy trwałą?) odporność, a więc wirus nie mutuje jednak aż tak szybko. Za 2 miesiące będzie w PL po wszystkim i wracamy do pracy” – napisał wiceminister.