Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia. Prawnik Magdalena Wilk tłumaczy, co wolno po zmianach

Od poniedziałku 20 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które znosi część dotychczas obowiązujących obostrzeń. Prawnik Magdalena Wilk tłumaczy, co wolno a czego nie wolno robić po zmianach.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Pierwszy etap odchodzenia od izolacji rozpocznie się w poniedziałek 20 kwietnia i dotyczył będzie przede wszystkim przemieszczania się.

Trzy ważne komunikaty

Do rozporządzenia oraz tego, co z niego wynika odniosła się prawnik Magdalena Wilk, która we wpisie na stronie swej Kancelarii Adwokackiej przedstawia trzy ważne komunikaty w zakresie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów:

✅ zakaz przemieszczania się obowiązuje do dziś, do godz. 23.59. Od jutra takiego zakazu NIE MA. (par. 5) I znów mamy tu dysonans z tym, co się publikuje na stronie rządowej, bo tam jest informacja o tym, że ma być dozwolona rekreacja. Ale tym razem dysonans na naszą korzyść, juppi! 🥳 Od poniedziałku więc możemy się przemieszczać, co do zasady (trzymanie dystansu i maseczki obowiązują)

✅ w kwestii zakazu korzystania z terenów zielonych zostaje ⛔️⛔️ zakaz korzystania z z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci oraz ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania (par. 16)

Czyli teraz jest przynajmniej jasne, z czego nie można korzystać, bez żadnych wydumanych definicji. Nie ma zakazu korzystania z lasów, nie ma zakazu korzystania z plaż.

✅ i ciekawa niespodzianka! DO LASU BEZ MASECZEK! 🌲🌳 😷 (par. 18 ust. 2 pkt. 9). Jak w tym dowcipie o kozie, najpierw nam zabrali, teraz przywrócili i się cieszymy…

Mandaty i kary administracyjne anulowane?

Magdalena Wilk odnosi się także do sprawy mandatów, które przez wielu prawników były oceniane jako nielegalne. W sieci pojawiła się nawet akcja „Nie przyjmuj mandatu”. Wg Wilk sprawa wygląda następująco:

❌❌ kto do dnia 19.04 .20 dostał i nie przyjął mandatu za tzw. przemieszczanie się czy korzystanie z zieleńców, praktycznie z automatu ma umorzenie postępowania w kieszeni. ⬅️⬅️

❌❌ kto spodziewa się, że może dostać karę administracyjną, ale JESZCZE NIE ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA, nie powinien tej kary dostać, a jak dostanie lub dostał, to odwołanie powinno być w pełni skuteczne. ⬅️⬅️