Bye bye America! Koniec z „zielonymi kartami” i wizami pracowniczymi w USA

Chodzi o ochronę miejsc pracy dla obywateli amerykańskich – wyjaśnił Donald Trump na Twitterze. Dekret prezydencki zawieszałby praktycznie imigrację do Stanów Zjednoczonych. „New York Times” precyzje, że prezydent może w ten sposób zawiesić przyznawanie nowych „zielonych kart”, które umożliwiają imigrację i pracę w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to także wiz pracowniczych.

Lewicowe media podkreślają, że prezydent Trump od początku epidemii koronawirusa wykorzystuje sytuację do „drastycznego ograniczania imigracji do Stanów Zjednoczonych”. Francuski dziennik „Le Monde” przypomina, że trwa to od początku kadencji Trumpa.

W ciągu trzech lat liczba zielonych kart przyznanych obcokrajowcom spadła o 25%, z 618 000 w 2016 r. do 462 000 w roku 2019. Liczba wiz pracowniczych spadła o 16%, z 10,4 do 8,7 mln. Dziennik spekuluje, że to kolejny zabieg w ramach kampanii wyborczej prezydenta.

Taki dekret prezydencki nie ma precedensu w historii Ameryki. Nawet podczas hiszpańskiej grypy w 1918 r., która szczególnie dotknęła Stany Zjednoczone, Waszyngton wpuścił dziesiątki tysięcy migrantów. Obecnie, po zamknięciu granic, imigracja i tak praktycznie ustała. Ruch na granicy z Meksykiem i Kanadą jest ograniczony do minimum.

Mimo wszystko decyzja jest dość odważna i na amerykańskim prezydencie skupi się teraz ostra krytyka lewackiego dziennikarstwa na całym świecie. Francuski „Le Monde” już dał sygnał…

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020