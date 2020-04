Wbrew zapewnieniom feministek, że to kobiety są na wszelkie możliwe sposoby ciemiężone przez mężczyzn, we współczesnym świecie ci także nie mają łatwo. Niektóre panie chcą bowiem oceniać „orientację seksualną” mężczyzn na podstawie zamawianego przez nich menu.

Propagatorzy ideologii gender twierdzą, że płeć jest konstruktem społeczno-kulturowym. Postulują obalanie stereotypów o typowo męskich i typowo kobiecych zajęciach, funkcjach czy nawet możliwościach uwarunkowanych przez samą biologię. Tymczasem w odmętach internetu pojawił się kolejny przejaw absurdu i nietolerancji. Dyskryminacja mężczyzn dotyczy tym razem posiłków.

Teraz okazuje się, że zamawiane menu jest wyznacznikiem „orientacji seksualnej”. Niedawno jedna z użytkowniczek sieci wszczęła gorącą dyskusję, twierdząc że zamawianie deseru to typowo „kobieca rzecz”. Co za tym idzie, mężczyźni, którzy to robią zostali uznani za homoseksualistów.

„Facet zamawiający deser na randce to dla mnie czerwona flaga. To kobieca rzecz” – napisała.

a guy ordering dessert on a date is a red flag for me. that’s a female thing to do fr. — lyssa ms. aquafinaaa (@ms_fishscale) April 12, 2020

Na tym jednak jej wywody się nie skończyły.

„Jeśli facet jest na randce z kobietą, kobieta powinna być jedyną, która zamawia przekąski i deser. Mężczyźni jedzą POSIŁKI. Poważnie. Możesz po prostu skosztować wszystkiego, co zamówiłam” – dodała.

if a guy is on a date with a woman, the woman should be the only one asking for appetizers and dessert. men eat MEALS. like seriously. you can just taste some of whatever i ordered. — lyssa ms. aquafinaaa (@ms_fishscale) April 13, 2020

Pod wpisem rozpętała się gorąca dyskusja. Niektóre kobiety podzielały takie stanowisko.

„To, co widzę, gdy patrzę na stół po tym, jak mój facet zamawia deser na pierwszej randce” – napisała jedna.

What I see when I look across the table after my man order dessert on the first date pic.twitter.com/6CjwbCimYZ — tae. (@tbgf_) April 16, 2020

Inna zasugerowała nawet, że mężczyźni, którzy jedzą desery, są gejami.

„Jeśli cukier, który on chce zjeść po obiedzie nie jest twoim ciastem królowo, nie siadaj ze mną. To pokolenie mężczyzn, którzy nie wiedzą jak po prostu być atrakcyjnym” – napisała.

Użyte przez kobietę słówko „KWEEN” w slangu odnosi się właśnie do homoseksualistów.

Reakcja mężczyzn

Na tę dyskusję żywo zareagowali mężczyźni od prawa do lewa, w tym także geje. Zgodnie twierdzili, że nie ma związku pomiędzy deserem a homoseksualizmem.

„Bycie mężczyzną jest g******e. Nie możemy zamówić deseru, nie możemy pić koktajli, nie możemy zamawiać przystawek” – napisał jeden z mężczyzn.

Being a man is so shitty. Can't order dessert, can't drink smoothies, can't buy appetizers, we can't be excited for the $1200 and now once we get the $1200 we gotta give it to our girl? So we can't have money either https://t.co/TI2hz7KWe5 pic.twitter.com/lh0CB6ykOy — Radric Davis Jr. 😈 (@black_royalty8) April 16, 2020

„Mówicie, że to czerwona flaga, kiedy mężczyzna zamawia deser albo przekąskę. Wybaczcie s**i, ale czerwona flaga to usmażyć kiełbasę bolońską dodać Funyuna i nazwać to g***o kanapką” – dodał kolejny, udostępniając przy tym zdjęcie z profilu kobiety, która wywołała dyskusję.

You’re saying it’s a red flag for a man to order a dessert or an appetizer. Excuse me bitch it’s a red flag to fry bologna and add Funyuns and call that shit a sandwich https://t.co/eUUgjLZIF5 — Mike laz (@Mikelaz10) April 13, 2020

Pojawiły się też ironiczne komentarze. „Nie martw się kochanie, właśnie zamawiam deser z chłopakami” – napisał internauta.

haha don’t worry babe I was just out ordering dessert with the boys — cody 🦝 (@CdyRnkn) April 14, 2020

„Jak kolesie przygotowują się zanim wyjdą na obiad i zamówią deser”.

how dudes get ready before they go out to dinner and order dessert pic.twitter.com/9nbTwBkak8 — Thomas (@iucipur) April 15, 2020

When you out to eat and your homie orders dessert pic.twitter.com/kTCISwWDVQ — MR. SOLO DOLO (@_donnydrama) April 14, 2020

Źródła: Twitter/ ebaumsworld.com