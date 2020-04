Mdłości, zawroty głowy i niemoc fizyczna. Tom Hanks wspomina objawy koronawirusa

Słynny aktor Tom Hanks wraz z żoną zakażeni byli koronawirusem. Szczęśliwie wyzdrowieli, a teraz opowiadają, jak przebiegała choroba. Ostrzejsze objawy miała małżonka gwiazdy kina.

– Rita miała znacznie cięższe objawy, znacznie wyższą gorączkę. Straciła zmysł smaku i węchu. Nie czerpała absolutnie żadnej przyjemności z jedzenia. To trwało prawie trzy tygodnie – wspomina Hanks.

Jak wspomina aktor, jego żona Rita w niektórych momentach miała problem, by o własnych siłach dojść do łazienki. – Musiała dosłownie czołgać się po podłodze do łazienki, takie miała mdłości – zdradza w rozmowie z „The National Defense Radio Show”.

Mdłości, silne zawroty głowy i osłabione mięśnie u żony aktora to skutki uboczne stosowania leków. W Australii na koronawirusa zażywała lek zawierający chlorochinę. Podaje się go również chorym na malarię.

Hanks przechodził chorobę Covid-19 nieco łagodniej, ale i tak dała mu się we znaki. Na początku próbował wykonywać ćwiczenia fizyczne, ale był daleki od optymalnej formy i dał sobie spokój.

– Próbowałem wykonywać jakieś ćwiczenia i… nie mogłem nawet dojść do połowy sesji. Byłem wykończony po 12 minutach ćwiczeń – przyznaje.

Z objawami podzielił się z lekarką, która czuwała nad zdrowiem znanej pary. – Spojrzała na mnie, jakby rozmawiała z najgłupszym człowiekiem świata. Oznajmiła: ‚Masz Covid-19’ – wspomina aktor. Dopiero wtedy zrozumiał, że nie ma żartów.