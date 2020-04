SZOK we Francji! W Calais imigrant z Afganistanu zgwałcił kobietę w ciąży

Kiedy się słyszy o takich postępkach trudno zachować jakąkolwiek empatię wobec czasami rzeczywiście niełatwego losu imigrantów. Jeden taki czyn przekreśla sens wpuszczania nowych, obcych kulturowo barbarzyńców.

Młoda kobieta w ciąży została zgwałcona przez afgańskiego migranta we francuskim Calais. 26-letni mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu.

Informuje o tym regionalny dziennik „Nord Littoral”. W sobotę 18 kwietnia w Calais 27-letnia kobieta została napadnięta przez 26-letniego Afgańczyka podczas spaceru w biały dzień w dzielnicy Courgain. Kobiecie pomógł w końcu przypadkowy przechodzień, a sprawca zbiegł.

Świadek tego wydarzenia zaalarmował znajdujący się niedaleko patrol policyjny i przekazał mu opis mężczyzny. W ten sposób udało się napastnika wkrótce po tym czynie ująć. Prokurator Pascal Marconville poinformował, że zatrzymany mężczyzna „przyznał się do czynu”.

Wg śledczych migrant z Afganistanu po prostu podszedł do kobiety i powiedział, że ma na nią ochotę, a następnie przeszedł do rzeczy i dokonał „napaści seksualnej”. Sprawcy postawiono zarzut gwałtu i umieszczono go w areszcie Longuenesse.

Ofiara jest w czwartym miesiącu ciąży, co może stanowić dodatkową okoliczność obciążającą. Doszedłby tu zarzut przemocy na „bezbronnej osobie”, bo tak we francuskim prawie traktowane jest jeszcze poczęte dziecko. Ponieważ ciąża nie była widoczna, z postawieniem takiego zarzutu się wstrzymano.

Calais w północnej Francji to region zbierania się migrantów, którzy mają nadzieję przedostać się stąd do Anglii. Chociaż policja zlikwidowała ich największe koczowiska, tzw. „dżunglę Calais”, to setki migrantów pozostały w tym regionie, niestety mocno podnosząc także statystyki przestępstw.

Źródło: VA/ Nord Littoral