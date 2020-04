Uwaga! Ruszyła nowa promocja w Biedronce! Mężczyźni będą zachwyceni

Biedronka ruszyła właśnie z kolejną promocją, która najbardziej ucieszy mężczyzn tęskniących za wizytą u fryzjera.

Z powodu pandemii koronawirusa tego fryzjerzy są przecież zamknięci, trzeba więc szukać innych sposób poradzenia sobie z nieładem na głowie. Idealnie nadaje się do tego maszynka do strzyżenia, którą kupicie w promocyjnej cenie w Biedronce.

Do 2 maja (lub do wyczerpania zapasów) w sieci Biedronka dostępna będzie maszynka do strzyżenia BaByliss Precision Cut – nowość z linii BaByliss MEN.

Jest to proste w obsłudze urządzenie oferujące 13 długości strzyżenia w zakresie 0,5–24 mm, które jest oferowane w cenie 99 zł.