Żenująca monotematyczność Platformy. Jak roztrwonić poparcie w czasach zarazy?

Przeglądam sobie Twittera, a przy okazji obserwuję informacyjną wojnę pomiędzy PO, a PiS i rządem. Politycy Platformy okazują się wyjątkowo monotematyczni i ćwierkają niemal wyłącznie o wyborach, twierdząc jednocześnie, że to PiS się na nich zafiksowało.

Wynik tego starcia propagandowego jest łatwy do przewidzenia, ale nieudolność polityki wizerunkowej Platformy może wskazywać, że ich przekazy dnia pisze jakiś „PiS-owski kret”.

Przekazy PO

Przyjrzyjmy się w-pis-om polityków PO. Adam Szejnfeld: „Żądamy bezpiecznych, demokratycznych wyborów!”. M. Kidawa-Błońska: „BezpieczneWybory to wybory 16 maja 2021 r., organizowane przez PKW, zapewniające ciągłość władzy i mieszany sposób głosowania. Najważniejsze, by Polacy mogli wziąć w nich udział nie obawiając się o własne bezpieczeństwo. Rozpoczynamy dziś polityczne konsultacje tych rozwiązań”.

Platforma Obywatelska z Lubuskiego cytuje Borysa Budkę: „Będę dążył do tego, by wspólnie z Jarosławem Gowinem opozycja doprowadziła do tego, by wybory były przeprowadzone w uczciwy sposób w bezpiecznym terminie. Maj i głosowanie korespondencyjne jest wykluczone”.

Marcin Kierwiński: „Bezpieczne Wybory to: Wybory 16 maja 2021/ Wybory organizowane przez PKW w konsultacji z lekarzami/ zapewnienie ciągłości władzy/ wybory w trybie tradycyjnym, korespondencyjnym i jeżeli będzie to bezpieczne-Internet. Mówimy też wprost – nie dla zmiany Konstytucji”.

I jeszcze Robert Kropiwnicki: „Dzisiaj proponujemy kompromis bezpieczne wybory 16.05.2021 z możliwością głosowania korespondencyjnego i jeśli PKW uzna za bezpieczne to również z wykorzystaniem internetu. Czas, aby rząd zajął się zdrowiem Polaków, czas zakończyć pat polityczny”.

Przekazy PiS

Jak widać, „zajęcie się zdrowiem Polaków” to dla tej części opozycji problem wyborów. Oni muszą przegrać. W tym samym czasie obóz władzy zajmuje się bowiem po prostu koronawirusem, a temat ten jest dla Polaków znacznie ważniejszy.

I tak Kancelaria Premiera twittuje krótko i na temat: „Dystrybucja materiałów odbywa się przy pomocy: wojsk logistycznych/ WOT/ Poczty Polskiej. I dalej: „Zakontraktowane jest dostarczenie:

103 mln maseczek medycznych/ 33 mln masek z filtrami/ 6,6 mln środków ochrony oczu/ 3,5 mln kombinezonów ochronnych”.

Ta sama kancelaria dorzuca: „Dostarczono już: 30 mln maseczek trójwarstwowych/ ponad 11 mln rękawiczek lateksowych/ blisko 2 mln płynów do dezynfekcji/ blisko milion kombinezonów i fartuchów”. Jest też o „moście powietrznym” i wpis M. Morawieckiego: „Rząd polski realizuje strategię ostrożnego i wyważonego sposobu odmrażania gospodarki. Chcemy trzymać rękę na pulsie, by w razie potrzeby, móc odpowiednio zareagować”.

✔️blisko 60 mln rękawic ochronnych pic.twitter.com/QO3ls8nlJq — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 20, 2020

Trudno nie dojść do wniosku, że strategia PO w takim zestawieniu jest niemal samobójcza. Może nie powinno się Platformie niczego podpowiadać, ale niech lepiej poszukają tego „kreta”… W przeciwnym wypadku mądrości przewodniczącego Budki będą się spotykały tylko z kpinami jak poniżej: