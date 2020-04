Brawo rząd! Polska pod władzą PiS została liderem! Szkoda tylko, że w skali wzrostu cen [STATYSTYKI]

Pod rządami PiS Polsce udało się w zaledwie 2 lata wysunąć na pozycję europejskiego lidera pod względem poziomu wzrostu cen.

Z danych Eurostatu wynika, że – od 2018 roku – Polska wysunęła się na pozycję europejskiego lidera pod względem poziomu wzrostu cen.

Co ciekawe, dwa lata temu startowaliśmy z dość odległej pozycji. Wyprzedzało nas aż 20 krajów.

W styczniu 2020 roku przed nami były już tylko dwa kraje – Rumunia i Węgry. Na czoło stawki wyszliśmy w marcu tego roku.

Niepokojące jest to, że – biorąc pod uwagę czołówkę tabeli – tylko u nas można zaobserwować tak dynamiczny wzrost. Rumunia i Węgry przez ostatnie dwa lata nie opuściły pierwszej piątki.

Przy tak szybkim wzroście niedługo możemy stać się niedoścignieni w tej materii. W tym momencie najwyższy stopień podium zajmujemy ex aequo z Węgrami.

Tyle, że Węgry w styczniu miały wzrost 4.7 proc, a potem spadły do 3.9, my natomiast na początku roku zanotowaliśmy wynik 3.8, po czym wzrośliśmy do 3.9.