Daty ramadanu wyznaczone. Władze wielu państw Europy boją się o zasady izolacji

23 kwietnia, w czwartek, ramadan zacznie się w Wielkiej Brytanii, w piątek w Ameryce Północnej, Arabii Saudyjskiej i Turcji, a dopiero w sobotę 25 kwietnia w Maroku.

W Europie muzułmanie stanowią około 5% populacji i liczba ta szybko rośnie. W czasach koronawirusa to dodatkowe wyzwanie dla rządów, które wprowadziły przepisy o izolacji społecznej. Ramadan to bowiem okres dodatkowych kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich.

Na starym kontynencie okres muzułmańskiego postu najintensywniej obchodzony jest we Francji. Francja ma największą populację muzułmanów w Europie i podaje się, że prawie 9% osób identyfikuje się tam z islamem. Ramadanu przestrzegają nawet osoby deklarujące się jako „niepraktykujące”.

Lidl supprime les croix et signes chrétiens sur ses produits et catalogues soit disant par neutralité. Par contre pour le ramadan… #Lidl pic.twitter.com/mVyA2PJVYE

Francuskie sklepy są już od dawna gotowe na ramadan. Półki uginają się od towarów „halal”. Meczety będą jednak zamknięte, a władze proszą muzułmanów, by ograniczali świętowanie do kręgu najbliższej rodziny. Wiadomo, że w niektórych miejscach nie uda się utrzymać przepisów o izolacji. W Marsylii prefektura podobno już skapitulowała.

Coronavirus #COVID19 : « L’écrasante majorité des musulmans et des imams en France appliquent les directives scientifiques et sanitaires » #ISLAM #CFCM #AMIF #Ramadan #Mosques https://t.co/VuiQdok3Xn via @lemondefr pic.twitter.com/ttFCgBh7oV

— Père Vincent Feroldi (@PVincentFeroldi) April 15, 2020