Francja i Unia chcą zatrudnić „wielkiego brata”. Pandemia pretekstem do inwigilowania obywateli

Francja wezwała firmy technologiczne do zniesienia ograniczeń chroniących prywatność obywateli. Rząd Macrona i Bruksela chcą, by inwigilacja objęła wszystkich obywateli Unii.

Rząd francuski chce po 11 maja, kiedy to ma zniesiona być część ograniczeń związanych z pandemią, wprowadzić aplikacje pozwalającą na śledzenie ruchu obywateli. Paryż twierdzi, że to rozwiązanie uzgodnione z Unią. Dane o przemieszczaniu się obywateli i ich kontaktach miałyby być przechowywane na państwowych serwerach i udostępniane służbom sanitarnym.

Na razie na przeszkodzie stoją ograniczenia wprowadzone przez Google i Apple, które nie pozwalają naruszać prywatności użytkowników sieci i telefonów komórkowych, czyli w praktyce wszystkich. Dlatego Francja zwróciła się do Apple, by znieść te zabezpieczenia.

– Zwróciliśmy się do Apple aby zniosło przeszkody techniczne tak, byśmy mogli stworzyć niezależne, europejskie rozwiązanie dla problemów zdrowotnych. Będzie ono związane z naszymi systemami opieki medycznej – powiedział w rozmowie z agencją Bloomberg francuski minister cyfryzacji Cedric O.

System opracowywany przez Google i Apple, który ma zostać udostępniony na całym świecie w przyszłym miesiącu, ma pozwolić na śledzenie obywateli. Dane jednak mają być przechowywane indywidualnie na urządzeniach użytkowników. Francja z poparciem Brukseli chce, aby trafiały one na serwery państwowych służb.

Unia Europejska utrzymuje, że aplikacje do śledzenia ruchu i kontaktów powinny być dobrowolne, chronić prywatność osób i zostać usunięte po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią.

Jednak grupa prawie 300 ekspertów ds. prywatności ostrzega, że ​​aplikacji można użyć do wprowadzenia stałego nadzoru nad obywatelami. We wspólnym liście piszą oni, iż proponowane przez Unię rozwiązanie może doprowadzić do powstania systemów, „które umożliwiłyby bezprecedensowy nadzór nad całym społeczeństwem”.

„Wzywamy wszystkie kraje, aby polegały wyłącznie na systemach, które podlegają kontroli publicznej, i które od samego początku chronią prywatność (zamiast oczekiwać, że będzie nimi zarządzać wiarygodna partia), aby zapewnić obywatelom prawa do ochrony danych” – piszą eksperci.

Francuski parlament ma zając się sprawa jeszcze w tym miesiącu, zaś a europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton, zapowiada rozmowy w tej sprawie z szefem Apple Timem Cookiem.