Jakub Kulesza z Konfederacji UJAWNIA swoje stanowisko ws. 5G. Kolega z partii: „Dlaczego chcesz nas pozabijać?” [FOTO]

5G to budzący wiele kontrowersji temat. Z wchodzącą do polski technologią łączy się wiele niejasności. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Jakub Kulesza z Konfederacji.

„UJAWNIAM! Na temat sieci 5G mam takie samo zdanie jak na temat wszystkiego, co opiera się na PROMIENIOWANIU – ray tracing, stone skimming, microwave, cathode-ray tube, radiography, digital light processing, ultrasonography, megaphone etc. WIECIE JAKI TO MA WPŁYW NA ŻYCIE LUDZKIE?” – napisał na Twitterze Konfederata.

Dla tych, którzy nie rozpoznają angielskich nazw poszczególnych rodzajów promieniowania polecamy wyszukiwarkę Google. Odkryjecie straszną prawdę!

Kuleszy odpowiedział jego partyjny kolega, asystent Janusza Korwina-Mikkego, Karol Wilkosz. Napisał: „Dlaczego chcesz nas pozabijać?” i dołączył obrazek ilustrujący.

Dlaczego chcesz nas pozabijać?😉 pic.twitter.com/GvWG7b10li — Karol Wilkosz (@WilkoszKarol) April 22, 2020

21 proc. Polaków w wieku 25-64 lata ma wyższe wykształcenie (dane na 2015 rok). Jak więc widać inżynierów w narodzie nam nie brakuje i stąd prawdopodobnie tyle fachowych opinii na temat sieci 5G przewija się przez fora internetowe.

Część komentujących jest nastawiona negatywnie do tej nowości. Niektórzy twierdzą np., że sieć 5G powoduje koronawirusa; inni, że tylko raka.

Ostatnio mieszkańcy polskich blokowisk zaczęli bać się własnych mieszkań. Wielu z nich odłączając na noc Wi-Fi – na wszelki wypadek, jakby jego zbyt długie działanie powodowało np. koronawirusa – dostrzegło, że na liście dostępnych sieci są takie nazwy, jak „TEST 5G MOC 500%”.

Myśl co chcesz, ale pamiętaj, że dowody na wpływ tychże promieniowań na zdrowie człowieka są niezaprzeczalne.😉 pic.twitter.com/0V24NQwk64 — Karol Wilkosz (@WilkoszKarol) April 22, 2020