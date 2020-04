Kiedy drugi etap znoszenia ograniczeń? Głos zabiera rzecznik rządu i podaje termin

Obecnie realizowany jest pierwszy etap znoszenia obostrzeń. Kiedy możemy się spodziewać drugiego etapu? Głos w tej sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Müller.

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa. Budzi on spore kontrowersje – rząd, zamiast umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, otworzył parki i lasy.

Wszyscy czekają na wprowadzenie drugiego etapu, po którym otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy oraz niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Rzecznik rządu Piotr Müller gościł w środę w TVP i ujawnił, kiedy możemy spodziewać się zniesienia kolejnych restrykcji.

– Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu – czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia zapadną niebawem – powiedział.

– To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu – dodał.

