Rząd PiS bezprawnie chce przejąć spisy wyborców? Zaskakujące pismo do prezydentów miast

Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie miast Opolszczyzny otrzymali za pośrednictwem platformy ePuap zaskakujące pismo od szefowej Oddziału Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego.

Urzędniczka działając z upoważnienia wojewody Adriana Czubaka (PiS) poinformowała ich, że w najbliższych godzinach otrzymają polecenie przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców, niezbędnych do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Sęk w tym, że wojewoda nie może wydawać takiego polecenia ani według obowiązującego Kodeksu wyborczego, ani opracowywanego przez Senat projektu ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym.

Jak zauważyli prawnicy spisy wyborców sporządzane są i przechowywane w gminach w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich powstaje na kilka dni przed wyborami i służy komisjom wyborczym do potwierdzania udziału wyborców w głosowaniu.

Wojewoda nie ma prawa żądania takich dokumentów, a tym bardziej w opisanym w piśmie urzędniczki, godzinowym terminie. – Tym bardziej, spisy wyborców są przed wyborami aktualizowane – zauważył reporter radia RMF Tomasz Skory.

Bum.

Wojewoda do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: proszę przekazać Poczcie Polskiej spisy wyborców. Do jutra do 15:00 – czyli o tym, jak przedstawiciel rządu na Opolszczyźnie wyobraża sobie swoje nieistniejące uprawnienia.

Mowę mi odjęło:https://t.co/uJiqhtmzLw pic.twitter.com/y39WjEKuqW

— Tomasz Skory (@TomaszSkory) April 22, 2020