Szokujące skutki leczenia koronawirusa. Skóra chińskich lekarzy stała się czarna [FOTO]

Dwóch lekarzy z Wuhan po tym jak sami zarazili się koronawirusem, poddano drastycznej terapii. Pod jej wpływem ich skóra stała się czarna.

Yi Fan i Hu Weifeng – dwaj 42-letni lekarze, którzy w Wuhan leczyli pacjentów chorych na koronawirusa uległo jeszcze w styczniu zakażeniu. Obydwu poddano terapii polegającej między innymi na podłączeniu do ECMO. Urządzenie to podtrzymuje życie – zastępuje funkcję serca i płuc poprzez pompowanie tlenu do krwi poza ciałem.

Doktor Yi kardiolog podłączony był do maszyny przez 39 dni, a urolog Hu przez 45. Obydwaj nadal – od 18 stycznia przebywają na oddziale intensywnej terapii. Teraz chińska stacja telewizyjna pokazała jak ekstremalna terapia zmieniła ich wygląd. Skóra lekarzy stała się niemal czarna.

To wszystko ma być efektem uszkodzenia wątroby i zakłócenia gospodarki hormonalnej. Jeden z lekarzy zajmujących się nimi twierdzi, że to skutek leku, który podano im na początku leczenia. Nie wymienia jednak jego nazwy. Jak twierdzi kolor skóry wróci do normalnego po tym jak wątroby obu chorych zaczną dobrze funkcjonować.

– Kiedy po raz pierwszy uświadomiłem to sobie, zwłaszcza po tym, jak dowiedziałem się o moim stanie, poczułem strach. Często miałem koszmary – mówi doltor Yi w rozmowie z telewizją CCTV.

Kiedy nagrywano program po – niemal 3 miesiącach od zarażenia doktor Hu nie mógł jeszcze mówić. Zachorował 18 stycznia, a mowę odzyskał dopiero 11 kwietnia.