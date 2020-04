Tajna nocna narada na Nowogrodzkiej. M.in. Szumowski przyjechał do Kaczyńskiego. Padły trzy możliwe terminy wyborów prezydenckich

Jak podaje „Super Express” w nocy z 21. na 22. kwietnia w siedzibie PiS odbyła się pilna, specjalna narada.

O czym radzili prominentni członkowie PiS? „Super Express” podaje, że chodziło o datę wyborów prezydenckich. 10 maja jest trudny do osiągnięcia, ale prezydium PiS chciałoby, aby wbrew wszystkiemu to właśnie wtedy odbyły się wybory.

Podczas narady w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zjawili się m.in. wicepremier Jacek Sasin i „odgrywający coraz większą rolę” minister Łukasz Szumowski.

To właśnie oni radzili w nocy nad różnymi możliwościami przeprowadzenia wyborów. – Działania cały czas trwają, ale jest wiele skomplikowanych kwestii do rozwiązania – mówi „Super Expressowi” „ważny polityk PiS”.

Informator „Super Expressu” podaje też najprawdopodobniejsze daty, na które PiS może przenieść elekcję. Mowa tu o 17 lub 23 maja.

Przypomnijmy, że 10 maja także wciąż brany jest pod uwagę.

– 23 maja to ostatni z możliwych terminów. Mimo, że to sobota, to wybory tego dnia teoretycznie mogą się odbyć – mówi informator.

Dodaje, że największe problemy sprawia Jarosław Gowin, który kładzie się Rejtanem, byle do wyborów nie dopuścić.

Źródło: Super Express