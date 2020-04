W krajach UE koronawirus może wpłynąć na jedną czwartą miejsc pracy

Eksperci szacują, że można się spodziewać zarówno niższych płac, jak i zwolnień. Pandemia Covid-19 i zastopowanie gospodarek oraz recesja mogą wg tych ekspertów „podwoić europejską stopę bezrobocia w najbliższych miesiącach”.

McKinsey Global Institute (MGI) to amerykańska firma konsultingowa. Według jej opracowania rozwój sytuacji na rynku pracy będzie zależał od ewolucji pandemii. MGI w swoich badaniach brał pod uwagę dwa scenariusze. Pierwszy to uzyskanie kontroli nad koronawirusem już w ciągu dwóch lub trzech miesięcy po „wyłączeniach” ekonomii krajów. i „czarny scenariusz”, przedłużenia stagnacji gospodarek na lato i dłużej.

W pierwszym przypadku jest mowa o efekcie wzrostu w UE wskaźnika bezrobocie do 7,6% w 2020 r. i powrotu do poziomu sprzed kryzysu (6,3%) pod koniec roku 2021.

„Czarny scenariusz” to wzrost stopy bezrobocia w 28 krajach UE do 11,2% w 2021 r., bez pewności powrotu do poziomu z roku 2019 r. przed 2024 r.

59 milionów zagrożonych miejsc pracy, wg MGI będzie dotyczyło przede wszystkim zatrudnienia w sektorach, w których powrót do normalności będzie najdłuższy.

Warto tu dodać, że szef unijnej dyplomacji Josep Borrell uważa, że po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa wzrośnie w Europie jeszcze mocniej pozycja Niemiec. Jego zdaniem niemiecka gospodarka skorzysta najbardziej na kłopotach innych państw UE i zdominuje europejską ekonomię.

– About 80% of jobs at risk in the EU (46 million) are held by people who do not hold a tertiary degree.

– 41% of all at risk are 15-24 years old.

Skutki kryzysu zatem najczęściej odczują młodzi, słabo wykształceni.https://t.co/iuUiHps4bI przez @McKinsey pic.twitter.com/F3RM4fl9nu

