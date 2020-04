Wojciech Cejrowski mówi DOŚĆ! „Jakim kosztem”

Wojciech Cejrowski już wcześniej kwestionował decyzje władzy dotyczące powszechnej izolacji ludności. Tym razem podróżnik wprost mówi: dość!

Koronawirus, a raczej panika nim spowodowana, doprowadziły do wprowadzenia silnych obostrzeń i niemal powszechnej izolacji. Część państw powoli z niej wychodzi i przedstawiono konkretne plany, ale nie w Polsce.

Wojciech Cejrowski wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa

W połowie kwietnia podróżnik wezwał do obywatelskiego nieposłuszeństwa. – Obywatele powinni buntować się przeciwko takim przepisom. (…) Obywatele nie powinni ulegać władzy, w momencie kiedy są złe przepisy – przekonywał.

– Ludzie powinni masowo wychodzić na dwór, żeby odporność swoją wzmacniać! Powinni uprawiać swoje codziennie sporty, powinni się na słońce wystawiać, które witaminę D generuje w skórze i wzmacnia naszą odporność – dodawał dziennikarz.

– Władza, w tym przypadku policja, ma tylko tyle siły ile my jej damy. Gdyby ludzie masowo zaczęli łamać pewne przepisy, to ani pan premier, ani liczba policjantów nie wystarczy na taki sprzeciw. To jest przepis absurdalny, niezdrowy i w związku z tym należy dać opór władzy! – podsumował.

Wojciech Cejrowski mówi dość

Teraz Wojciech Cejrowski mówi dość. Podobnie jak dyrektor oddziału zakaźnego, dr Zbigniew Martyka, wskazuje iż zachorowalność, a przede wszystkim śmiertelność na koronawirusa nie jest duża w krajach rozwiniętych. Wiele innych chorób jest groźniejszych, jednak nie zarządzono z ich powodu masowej izolacji.

– Naród w internie. Kwitnie przemoc domowa, depresja, umieralność na inne choroby (brak dostępu do lekarza). Upadają pracodawcy, rośnie bezrobocie, zaraz będzie dzika inflacja. Tymczasem przeżywalność koronawirusa w krajach rozwiniętych wynosi ok 99.5% – pisze podróżnik.