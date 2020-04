Andrzeja Dudę wybiorą kryminaliści? Więźniowie dostaną pakiety wyborcze dwa razy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przesyła do Senatu zastrzeżenia co do głosowania korespondencyjnego. Dziurawa ustawa PiS ma m.in. pozwalać na wrzucanie pakietów wyborczych przez płot, czy podszywanie się pod inne osoby. Natomiast więźniowie dostaną pakiety wyborcze dwukrotnie.

PiS prze do wyborów w maju wbrew wszystkiemu. Wbrew opozycji, ale to sprawa oczywista. Wbrew własnemu obozowi – gowinowcy bowiem nie chcą się na te wybory zgodzić. Wbrew Polakom, bo sondaże jasno pokazują, że większość Polaków chciałaby przesunięcia wyborów.

Również wbrew epidemiologom i zakaźnikom, którzy wydali już opinię na ten temat: „Stwierdzamy, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 ustawa w przedstawionej formie nie zapewnia ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 zarówno członkom obwodowych komisji wyborczych, osobom głosującym, jak i zapewniającym obsługę techniczną wyborów” – czytamy w komunikacie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zaraza w kopertach do głosowania

Obiekcje zgłasza również Helsińska Fundacja Praw Człowieka. „Przygotowanie, dystrybucja oraz zbieranie pakietów wyborczych mogą okazać się równie łatwym sposobem transmisji choroby, co wizyta w lokalu wyborczym. Na stosunkowo długi okres utrzymywania się patogenów wirusa COVID-19 na powierzchni przedmiotów wskazują badania naukowe. Zgodnie z ich wynikami patogeny wirusa wykrywalne były na powierzchniach kartonowych nawet po 72 godzinach od ich zaaplikowania. O tym zaś, jak groźne konsekwencje zdrowotne może nieść przenoszenie się patogenów wirusa za pośrednictwem papieru, świadczy przykład z Afganistanu, w którym drogą tą zaraziło się ponad 20 osób mających kontakt z dokumentem pochodzącym od osoby zakażonej” – pisze Fundacja.

Wychodząc z psem uważaj, żeby nie oberwać pakietem wyborczym

Obiekcje HFPC budzi również planowany sposób doręczania pakietów. Fundacja twierdzi, że rząd nie zapewni im odpowiedniej ochrony.

„W praktyce więc skutecznym sposobem doręczenia pakietu może być, zdaniem ustawodawcy, przerzucenie pakietów przez płot, wetknięcie w drzwi czy furtkę. W praktyce więc pakiety wyborcze chronione będą słabiej niż jakakolwiek przesyłka odbierana za pomocą tzw. paczkomatu” – czytamy w przesłanym do Senatu piśmie.

Więźniowie dostaną dwa głosy

„Ustawa nie uchyla przepisów Kodeksu wyborczego określających zasady tworzenia spisu wyborców w zakładach leczniczych, domach opieki czy zakładach karnych. Zgodnie z art. 29 § 1 k.w. spis wyborców w tego rodzaju jednostkach sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Teoretycznie więc osoba przyjęta do jednostki penitencjarnej powinna również w niej otrzymać pakiet wyborczy. Rodzi się jednak oczywiste pytanie o to, co stanie się z pakietem wyborczym wysłanym na jej pierwotny adres? Wątpliwości tej ustawa nie rozwiewa” – zastanawiają się specjaliści z HFPC.

Jak chcesz, to możesz zagłosować nawet jako Andrzej Duda

Ciekawe jest również to, jak łatwo będzie można podszyć się pod kogoś innego. Dla żartu będzie można nawet oddać głos za Andrzeja Dudę.

„Wyborca, który zdecyduje się skorzystać ze swego głosu, będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o osobistym tajnym głosowaniu, wpisania swego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Oświadczenie to następnie wyborca powinien włożyć do koperty zwrotnej wraz z oddanym głosem umieszczonym w kopercie na głos.(…) Zakres danych wymaganych w tej sytuacji przez ustawodawcę jest relatywnie niewielki. Dostęp do danych Krajowego Rejestru Sądowego czy Ksiąg Wieczystych pozwala na łatwe ustalenie takich danych dla milionów obywateli Polski, w tym chociażby Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W rezultacie możliwe jest, że ktoś wpisze w odpowiednie oświadczenie dane Prezydenta RP i zagłosuje za niego. O ile głos ten zostanie wcześniej wyjęty ze specjalnej skrzynki oddawczej i odnotowany w spisie wyborców, głos faktycznie oddany przez Prezydenta RP będzie musiał być uznany za nieważny” – pisze Fundacja.

Jak widać PiS chce nie tylko przeprowadzić wybory, które są ryzykowne pod kątem epidemiologicznym i pod kątem prawnym. PiS zrobi również z Polski pośmiewisko na cały świat, gdy okaże się, że prezydenta wybrali kryminaliści i kilka tysięcy klonów Andrzeja Dudy.

Źródło: rp.pl