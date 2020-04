Dobra wiadomość: spadnie deszcz! I to nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Zła: nie będą to duże opady [PROGNOZA OPADÓW, MAPY]

Deszcz zacznie padać w piątek, początkowo na północnym zachodzie kraju i będzie się przemieszczał w kierunku południowo wschodnim.

Opady nie będą wielkie w skali kraju, ale lokalnie mogą być całkiem spore. Najlepsza wiadomość jest taka, że wg prognozy największy opad spodziewany jest na Podlasiu, w rejonach płonących łąk Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na poniższych grafikach widać jak będą przechodziły opady nad Polską. Południe kraju może liczyć na niewielkie opady.

Prognozowane opady w piątek 24 kwietnia:

Prognozowane opady w sobotę 25 kwietnia:

Niestety w prognozach po niedzieli nie widać deszczy przez najbliższy tydzień.

Z sezonowej prognozy IMGW-PIB wynika, że do końca czerwca opadów będzie niewiele, a temperatura powietrza będzie powyżej normy dla tego okresu.

