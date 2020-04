Jacek Sasin dał zielone światło: Karty wyborcze można sprzedawać, niszczyć, a nawet użyć do wycierania sobie… twarzy

Odpowiedzialny za wybory wicepremier Jacek Sasin gościł w TVN24. W rozmowie poruszony był temat kart wyborczych, których wydruk uważany jest za kontrowersyjny, a przez niektórych nawet za nielegalny.

– Druk kart został podjęty – stwierdził minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasi.

No dobrze, ale nie ma jeszcze ustawy, która przewiduje wybór prezydenta za pośrednictwem Poczty Polskiej, bo ta jest w Senacie. Dodatkowo prezydent podpisał 17 kwietnia tzw. tarczę antykryzysową. Są w niej również fragmenty traktujące o wyborach. Np. art. 102 mówi o tym, że w czasie stanu epidemicznego, nie obowiązuje Kodeks Wyborczy w różnych zakresach. Mowa tu również o określaniu przez PKW wzoru karty do głosowania i zarządzania nimi. De facto więc nikt nie miał prawa określić jak karty mają wyglądać, ani tym bardziej rozpocząć druku.

Mleko się jednak rozlało, druk trwa, a mimo to Jacek Sasin twierdzi, że wszystko jest zgodnie z literą prawa.

Jak to tak? Druk zaczął się przed ustawą, karty trafią do ludzi tydzień przed wyborami choć ustawa o wyborach listownych zacznie obowiązywać kilka dni później, a to wszystko wciąż zgodne z prawem?

Ano. Jacek Sasin wszystko to dobrze przemyślał. Wykombinował wręcz. Gdy wydrukowane „karty” dotrą do naszych skrzynek to nie będą jeszcze kartami wyborczymi! Dopiero gdy przejdą stosowne ustawy to – już w naszych skrzynkach – nastąpi przeistoczenie. W ten sposób zwykła kartka stanie się kartą wyborczą.

– Jeśli nie będzie wyborów, nie będzie też głosowania i te pakiety się też nie przydadzą i nie będą żadnymi oficjalnymi wówczas dokumentami – powiedział szef resortu aktywów państwowych w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Co to oznacza? Przed magiczną przemianą kartek w karty będzie można z nimi bezkarnie zrobić wszystko.

– Twoje dziecko nie ma na czym rysować? – Daj mu kartę od Jacka Sasina!

– Skończył Ci się papier toaletowy? – Weź kartę od Jacka Sasina!

– Organizujesz grilla i nie masz podpałki? – Teraz już dobrze wiesz co zrobić!

Już widzimy ten zalew zdjęć wrzucanych do Internetu. Ależ to będą wspaniałe wybory!

Źródło: TVN24, nczas.com