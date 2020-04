Szwecja jednak nie wprowadza koronawirusowych restrykcji

W Sztokholmie wiosna, prawie normalny ruch na ulicach, nikogo nie straszą przydługie fryzury, otwarte są zakłady usługowe i wszystkie sklepy, tarasy kawiarni okupowane przez ludzi. Tak jakby nic się nie działo.

W Szwecji nie ma ograniczeń, ale istnieją zalecenia. Tutaj też więcej osób podjęło się telepracy, mniej osób widać w transporcie publicznym, w restauracjach odsunięto od siebie stoliki. Liczba osób zainfekowanych koronawirusem gwałtownie jednak wzrosła pod koniec marca.

Władze uważają, że mają kryzys pod kontrolą. Jednak liczba ofiar w Szwecji jest większa niż w przypadku innych krajów skandynawskich. Pod względem liczby ludności ze skutkami jest tu też znacznie gorzej, niż np. w Polsce.

Dobrze zorganizowana służba zdrowia jest podobno przygotowana na znacznie większą ilość zachorowań. Nie ma obaw o miejsca na intensywnej terapii, więc może i powodów do „spłaszczania” skutków epidemii jest mniej.

W dodatku koronawirus częściej dotyka… imigrantów. Władze uznały, że wystarczy przeprowadzić kampanię informacyjną w kilkunastu egzotycznych językach i ten stan się pewnie też poprawi…

Sweden’s approach is working at this point-

We have a control group for the lockdown experiment showing results. And it doesn’t look good for the “shut it all down” consensus. https://t.co/VUnnIOlDyT

— Buck Sexton (@BuckSexton) April 23, 2020